Pas d’embellie pour le marché automobile français en 2021. Selon des données d’immatriculations provisoires du cabinet NGC Data publiées ce vendredi par L’Argus, seules 1,66 million d’unités ont été écoulées cette année, un volume proche de son niveau historiquement bas de 2020 (+0,5 % par rapport à 2020), en raison notamment de la crise sanitaire et de la pénurie de puces électronIques.

« La comparaison par rapport à l’exercice 2019 fait peur », note L’Argus, soulignant une baisse de 25 % des ventes, soit 554.000 voitures. Les constructeurs ne sont pas égaux face à la crise : Peugeot devient pour la première fois N°1 des ventes devant Renault, avec une part de marché de 17,2 %, et malgré une baisse de ses ventes de 6,1 %. La marque du groupe Stellantis est poussée par le succès de sa compacte 208, N°1 des ventes en 2021, et de ses SUV 2008 et 3008.

Recul des ventes de 14,7 % pour Renault

Renault voit ses ventes reculer de 14,7 % sur un an et sa part de marché baisser à 16,2 %, soit près de 140.000 véhicules de moins qu’en 2019. Hors ventes aux professionnels, c’est cependant la marque économique du groupe Renault, Dacia, qui se classe N°1 des ventes avec sa Sandero.

Ford, Nissan et Opel ont également perdu des parts de marché cette année. Hyundai-Kia, Toyota et Tesla réalisent au contraire une excellente année grâce à leur offre électrique et hybride.

Niveau record pour les véhicules électriques

Sur le marché français, les électriques atteignent une part de marché jamais vue de 9,8 % avec près de 162.000 véhicules écoulés (+45,6 % sur un an). La Tesla Model 3 devient pour la première fois numéro un des ventes électriques, devant la Renault Zoé.

Les hybrides représentent désormais plus de 17 % des ventes, et les hybrides rechargeables plus de 8 %. Ensemble, ces motorisations hybrides ont dépassé le Diesel (21,1 %, -31 % en volume sur un an).

Les voitures à essence représentent 40,2 % des ventes, avec un volume en baisse de 14,2 %.