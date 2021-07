Bison Futé prévoit un samedi chargé sur les routes

Soyez prudents et patients. Ce samedi 24 juillet, Bison Futé a prévu une journée rouge dans le sens des départs. Les déplacements s'annoncent particulièrement compliqués en Ile-de-France (sur l'A10) et en Auvergne-Rhône-Alpes (sur l'A7). Afin d'éviter de perdre du temps, Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l’Île-de-France « avant 8h ou après 18h », et d'éviter l'A7 sur le tronçon Lyon-Marseille entre 9h et 17h.

Autres points de vigilance: il est déconseillé d'emprunter l'A9 entre Orange et Montpellier entre 7h et 17h, ainsi que l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 17h. Du côté des retours, des difficultés sont attendues entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu'entre Clermont-Ferrand et Orléans.

Dimanche 25 juillet, la journée devrait être beaucoup plus calme sur la route. Quelques ralentissements sont néanmoins attendus sur les axes de la cote méditerranéenne, notamment entre Nice et Aix-en-Provence.