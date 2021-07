Les vacanciers qui ont pris la route doivent faire preuve de patience : le trafic est saturé ce samedi pour le deuxième week-end des vacances scolaires avec plus de 1.000 km de bouchons cumulés sur les autoroutes à la mi-journée, selon Bison Futé.

Le pic des ralentissements a atteint 1.053 km au niveau national à 12h05, selon le site Internet de l’organisme d’information routière, avant une traditionnelle décrue attendue, liée à la pause déjeuner sur les aires d’autoroutes. Le week-end dernier, le cap des 1.100 kilomètres de ralentissement avait été franchi à la même heure.

La descente de la vallée du Rhône très chargée

Bison Futé avait annoncé un trafic dense et très difficile avec un samedi classé rouge sur tout le territoire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Sans surprise, la circulation est très chargée dans la descente de la vallée du Rhône avec 136 kilomètres de grandes difficultés dans le sens Lyon-Marseille. Sur l'A7, – « l’autoroute du Soleil » –, les autorités recommandent d’éviter le secteur reliant Avignon à Marseille et de préférer la sortie 14 de Valence Nord, puis de suivre la Nationale 7 en direction de Gap puis Chabeuil afin de rejoindre un itinéraire bis.

Sur l’arc méditerranéen, les automobilistes roulent en accordéon. Il faut compter 2h30 pour relier Orange à Narbonne, contre 1h40 habituellement. Dans l’ouest du pays, la direction interdépartementale des routes observe des difficultés dans le sens province-Paris, appelées à s’accentuer autour des agglomérations de Nantes, Vannes et Lorient.

Aux juillettistes de France viennent s’ajouter ce week-end les vacanciers d’Europe du Nord, de plus en plus nombreux à se déplacer dans l’Hexagone selon Bison Futé, à l’occasion des congés scolaires de leur propre pays. Dimanche, dans le sens des départs, la journée est classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur et verte dans le reste du pays.