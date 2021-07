Vous aurez beau partir dans la maison de vos rêves, au milieu d’un cadre à couper le souffle, si ça ne colle pas avec Géraldine, la nouvelle copine de votre pote Nathan, les vacances vont devenir un enfer. Or comme le dit le sociologue Jean Viard, « le but des vacances, c’est d’essayer d’avoir le moins de contraintes possibles. Ca ne sert à rien de partir avec ses amis si c’est pour s’en créer des monstrueuses ». Bien choisir ses amis de vacances est donc une étape tout aussi cruciale que le choix de la destination.

Pour le sociologue auteur de l’ouvrage Le triomphe d’une utopie - Penser les voyages et les vacances, si 70 % des Français partent avec leur famille, c’est entre autres « parce qu’ils ont la même éducation, les mêmes codes ». L’objectif va donc être de sélectionner des amis avec des codes qui vous conviennent.

Les cigales d’un côté, les fourmis de l’autre

L’un des points les plus importants sur lequel s’ajuster, est l’argent. Et par argent n’entendez pas le salaire, mais le rapport qu’ont vos amis à leurs sous. Un lien qui n’est pas forcément perceptible dans le quotidien. « En vacances, on passe sa journée à dépenser pour une bière, un restaurant, des activités… La façon de gérer son budget est primordiale pour éviter les conflits », estime Jean Viard.

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on ne part pas forcément avec les amis que l’on fréquente toute l’année. « On a des amis de vacances comme on a des amis de réveillon. Ce sont de vieux copains que l’on ne voit que dans ce contexte parce qu’ils n’habitent pas dans notre ville, par exemple. C’est une forme d’amitié particulière. »

Et si on se fiait aux planètes ?

Outre le rapport à l’argent, vous vous demandez si Maxime, avec qui vous partez en vacances pour la première fois, s’entendra bien avec Manon, votre vieille amie de voyage ? Difficile d’anticiper les alchimies de groupe et de prévoir qu'Ingrid et Antoine finiront par s’étriper pour une sombre histoire de machine à laver… A moins de se fier à la science des planètes. Et pourquoi pas ? Si l’astrologue en mémoire cellulaire Philippe Sonneville rappelle que « la personnalité ne repose pas uniquement sur le seul signe solaire mais les neuf autres planètes du système solaire et leurs interactions entre elles, le signe astrologique de vos amis peut toutefois donner de bonnes indications ».

La tradition nous dit que les signes de feu (Bélier, Lion et Sagittaire) s’entendent avec les signes d’air (Gémeaux, Balance et Verseau). Parce que du point de vue des éléments, les signes d’air alimentent le feu. Pareil pour les signes de terre (Taureau, Vierge, Capricorne) amis avec les signes d’eau (Poisson, Cancer, Scorpion) car ces derniers nourrissent la terre et ont aussi besoin d’elle.

« Mais tout est aussi une question d’équilibre et de dosage. Si dans la relation, il y a trop d’air, donc trop de bavardage qui n’aboutissent pas à une action, la situation peut devenir explosive avec les signes de feu. S’il n’y a pas assez d’air, c’est-à-dire de stimulation intellectuelle, la relation risque de mourir d’ennui », expose l’astrologue.

Partir avec ses amis et leurs « +1 »

Les obstacles pour former la bande idéale ne s’arrêtent pas qu’au caractère de vos potes. Si on dit que les amis sont la famille que l’on choisit, pour ce qui est de leur moitié, on vous demande rarement votre avis… Un dilemme s’offre à vous : supporter Géraldine ou bien proposer des vacances entre amis et sans conjoint. Profitez peut-être de vos amis tant qu’il en est encore temps, car après les moitiés qu’on ne choisit pas, viennent les enfants pour lesquels là non plus, personne ne vous a consulté.

« Il y a une période un peu difficile quand les uns ont des enfants et les autres n’en ont pas », souligne Jean Viard pour qui la facilité reste « de partir avec des amis qui ont des enfants du même âge ». Pour le sociologue, ces couples-là peuvent d’ailleurs devenir des partenaires réguliers de vacances au fur et à mesure que les enfants grandissent.

Nourrisson ne rime pas toujours avec exclusion des bandes sans enfants, à condition de s’organiser. « Il faudra mieux opter pour une résidence secondaire avec des espaces séparés plutôt qu’un camping », propose Jean Viard. Enfin, dans la catégorie des +1 que l’on ne choisit pas, viennent les chiens et chats qui eux non plus ne font pas toujours l’unanimité. « Ils peuvent même être aussi discriminants qu’un bébé », confie Jean Viard.

Encore un peu d’astrologie pour les indécis !

Outre les codes, le caractère et les +1, c’est aussi la destination des vacances qui définira l’entente entre les membres du groupe. « Un signe de terre comme le Taureau pourra s’entendre avec un signe d’air comme la Balance, avec qui il n’est pas forcément compatible, à condition d’aller à la plage, indique Philippe Sonneville. Le premier aime paresser au soleil et le second est un signe de séduction qui aimera montrer son dernier bikini ! »

Et pour choisir avec quel signe partir en vacances, l’astrologue nous a concocté un petit aperçu des atouts de chacun :

Bélier : Un signe de feu idéal pour des vacances sportives, car il saura vous booster et vous entraîner.

Taureau : Ils sont parfaits pour un séjour nature car ils sauront vous faire apprécier de prendre votre temps, comprendre le lien intime entre vous et ce qui vous entoure ou simplement vous faire découvrir les meilleurs restaurants.

Gémeaux : Vous pouvez l’emmener n’importe où du moment qu’il a un livre en poche et que les échanges intellectuels ne vous font pas peur puisque c’est un signe d’exploration et de bavardage.

Cancer : Faites-lui confiance pour des vacances en famille avec des enfants. Il saura trouver le cocon confortable et intime loin de la foule.

Lion : Vous partirez pour des vacances festives, car il aime se montrer, jouer, rayonner.

Vierge : L’acolyte idéal des adeptes des choses bien organisées.

Balance : Partez avec lui si vous voulez multiplier les visites culturelles.

Scorpion : Il vous entraînera avec lui dans ses périples pour vivre des vacances de l’extrême.

Sagittaire : Ils sont parfaits pour s’évader à l’étranger à la rencontre des habitants, tout simplement parce que c’est le signe du lointain.

Capricorne : Avec lui, cela sera des vacances à la montagne, là où il est à l’aise et saura donc vous faire apprécier cet environnement.

Verseau : Tournez-vous vers eux pour un voyage innovant et un peu hors-norme.

Poisson : Évidemment le meilleur compagnon pour le bord de la mer.

Vous pouvez bien sûr choisir de partir avec les amis qui sont tout simplement disponibles aux mêmes dates que vous, mais on vous aura prévenu.