Salon de Francfort 2019: Une balade en voiture électrique — 20 Minutes

Le salon de l'automobile de Francfort a ouvert au public ce jeudi dans un contexte morose pour le secteur. Le salon met en avant la voiture 100% électrique et sa capacité d’autonomie.

Au détour des allées du salon, on découvre ainsi la berline compacte ID.3 de Volkswagen, un pari de 30 milliards d’euros, tandis que la marque Skoda dévoile sa citadine 100 % électrique, la Citigo. Chez Porsche, on associe performance sportive et moteur électrique avec la Taycan. Si le marché des véhicules purement électriques double chaque année dans le monde, il reste encore marginal, à environ 2 % des ventes en Europe.