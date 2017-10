C’est une scène que Guy Forget a déjà vécue trop de fois. L’attente anxieuse du coup de fil de l’agent de Roger Federer (un certain Tony Godsock) pour prévenir de la venue (ou pas) du Suisse à Bercy, dernier tournoi de la saison avec le Masters de Londres.

It's a 95th (!) title for Federer...so inching closer to 💯 pic.twitter.com/6kwlGtP64Z — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2017

Cela dépend souvent de son parcours la semaine précédente à Bâle, "son" tournoi", et cette année, pas de pot : l’homme aux 19 Grands Chelems est allé jusqu’au bout (victoire face à Del Potro en finale). Il a donc décidé de faire l’impasse sur le rendez-vous parisien, qu’il n’a plus honoré de sa présence depuis 2015, après avoir déjà fait craquer Roland-Garros plus tôt cette saison.

Tennis: Lucas Pouille dérouille Tsonga à Vienne, cette finale de Coupe Davis s'annonce bien https://t.co/4BQjrcPuHN pic.twitter.com/0buncnmMCi — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 29, 2017

Son forfait fait toutefois les affaires de Lucas Pouille, qui devait l’affronter au 2e tour. Dans la forme de sa vie, le Français, qui vient de battre Tsonga en finale à Vienne, peut voir loin à Paris. Nadal aussi doit être content. L’Espagnol n’a jamais été aussi près de finir la saison n°1 mondial.

J.L.