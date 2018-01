Rugby et thalasso: Le match se transforme en gigantesque bain de boue

INSOLITE Une rencontre de première série entre Brassac et Castelnau-Montratier a accouché d’un score anachronique de 0-0 dimanche dans le Tarn, sur une pelouse transformée en étendue de boue…

Des hommes de boue, lors du match de rugby entre les Tarnais de Brassac et les Lotois de Castelnau-Montratier, le 7 janvier 2018. — Page Facebook du COC

La rencontre de huitième division est allée à son terme, malgré un terrain difficilement praticable.

Le spectacle n’a pas été au rendez-vous, hormis sur les photos.

Non, il ne s’agit pas de la photo d’un match de rugby des années 1920, fraîchement découverte au fond de la malle d’un grenier poussiéreux. Pas question de tirage sépia sur ce cliché (avec une pointe de rose pour l’arbitre)… Simplement de boue, lors d’une rencontre de première série de Midi-Pyrénées (huitième division française) disputée dimanche entre les Tarnais de Brassac et les Lotois du COC, le club de Castelnau-Montratier (0-0).

Respectivement quatrième et deuxième de la poule, les deux formations n’ont pas réussi à se départager, ni même à déflorer le planchot, pour rester dans le registre « vintage ».

« Les équipes réserves avaient joué avant, et elles ont au moins réussi à marquer des points [6-3 pour Brassac], s’amuse Cédric Grenier, secrétaire général du COC, qui évolue d'ordinaire en bleu. Avec la pluie, le terrain était complètement détrempé. Les joueurs ont changé de maillots à la mi-temps, mais ça n’a pas changé grand-chose. »

« Quand on soulevait les sauteurs en touche, les chaussures restaient collées au terrain »

Bref, ce 0-0 ne rentrera pas dans l’Histoire comme le France – Afrique du Sud de 1961. « D’habitude, notre équipe essaie d’envoyer pas mal de jeu, mais cette fois, il n’était pas possible de structurer une attaque, reprend Cédric Grenier. C’était quasiment impossible de faire une passe, d’avancer, de tenter une pénalité. Et imaginez les touches : quand on soulevait les sauteurs, les chaussures restaient collées au terrain. » Toutefois, l’arbitre a jugé que la rencontre pouvait aller à son terme.

Rugby : Le COC décroche le nul à Brassac https://t.co/e1EqIEv9l1 via @Medialot46 — Medialot (@Medialot46) January 7, 2018

Comme le fait observer dans un clin d’œil le COC, sur sa page Facebook, « les Toulonnais se plaignaient du terrain briviste mais que dire alors de celui de Brassac ? » Le message est passé à Fabien Galthié, manager du RCT, ainsi qu’à ses adjoints, très irrités après le revers de leur équipe en Corrèze (13-12), samedi en Top 14.