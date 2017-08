EN DIRECT. PSG-Amiens: Martin Solveig, Neymar et les Amiénois... Le premier match au parc vaut le détour...

On y est, c'est l'année 0 du nouveau PSG et on peut en dire autant pour Amiens, qui débute là le premier match de son existence en première division. Pour l'occasion, les hommes de Christophe Pelissier ne pouvaient pas rêver mieux. Débuter en affrontant le PSG au Parc des Princes, voilà de quoi vous donner un avant-goût sympa de la nouvelle dimension dans laquelle vous venez d'entrer. Ils auront aussi l'occasion d'assister à la présentation officielle de Neymar devant son nouveau public, dans son nouveau jardin. Par contre le Brésilien ne rentrera pas en jeu, la faute à un document que la Fédé espagnole n'a pas encore envoyé à la LFP. Dommage. Mais ce n'est que partie remise. Et puis il y a déjà assez de stars comme ça sur la pelouse pour régaler les fans parisiens. On va donc vivre cet belle aprem tous esnemble. Asseyez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous !

>> On prend l'antenne plus tôt pour vivre la présentation de Neymar au Parc. Bon par contre, le set de Martin Solveig on va le zapper, je ne suis pas commentateur musical.