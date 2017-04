Sport

FOOTBALL Sur le papier, le Paris Saint-Germain ne devrait pas (trop) trembler ce soir...

Julian Draxler célèbre son but avec ses coéquipiers lors de PSG - Lyon, le 19 mars 2017. - Franck Fife/AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Avranches - PSG: 0-0 (première mi-temps)

17': Ohhh Javier, applique-toi bordel ! C'est quoi cette passe missile vers Lucas ???

16': C'est marrant ça.

Et pendant ce temps là en Corse #USAPSG pic.twitter.com/vy5A1rOJuJ — CarriereSolo (@CarriereYolo) April 5, 2017

15': Avec cette roulette en pleine surface, Lucas a cru qu'il était dans son salon face à sa petite nièce. Il est ou le respect Mr Lucas ?

13': Mouahahahahah

Le stade malherbe il sert plus aux clubs de CFA, nationale qu'à Caen en coupe de France mskn 😂 #CoupedeFrance #USAPSG — captain ojuara 🇵🇹 (@ValentinRda) April 5, 2017

11': Franchement, il y a des espaces dans la défense parisienne mais on sent que les Avranchinais paniquent un peu dès qu'il s'agit de se projeter. N'ayez pas peur, Paris c'est pas Valladolid, c'est pas Gijon.

10': Tentative lointaine de Benet (ne comptez pas sur moi pour faire une vanne là-dessus). Dommage, il y avait la place pour avancer et servir un pote...

8': Les Parisiens ont décidé de jouer pépère, sans partir à l'abordage. En face, les Avranchinais font le job pour l'instant.

7': Merci pour l'info jeune gourgandin.

#USAPSG Anthony Beuve gardien de l'@usavranchesmsm est un ancien de la maison @PSG_inside — YanMae (@yanmae) April 5, 2017

6': Ah ouais donc en fait, à chaque fois qu'Avranches va entrer dans le camp parisien les commentateurs vont nous péter les tympans... Chouette.

5': Et alors, il pas serein le gardien de l'USA ? Sortie aérienne de la poitrine, au calme.

4': Le bloc parisien est tellement haut qu'il est à deux doigts de planter sa tente dans les buts de Beuve.

3': Sale perte de balle de Meunier, touche pour Avranches. L'effet Aurier pour le Belge ?

2': On est d'accord qu'après ses vidéos WTF, Ben Arfa aurait la bonne idée de sortir un gros match ce soir, hein ?

1': C'est parti pour ce match qui sent bon la Coupe de France, la vraie !

21h04: >> Petit quizz improvisé. Les jambes des joueurs d'Avranches sont:

A. En béton armé

B. En mousse

C. La réponse 5

21h02: Mesdames et Messieurs, LES JOUEURS !!!

20h57: France 3 a pris l'antenne depuis environ 27 secondes et on a déjà eu droit à la fameuse « magie de la coupe ». Kader Boudaoud, l'homme qui dégaîne plus vite que son ombre !

20h40: Entre deux tournages de films d'auteur, Ben Arfa a accepté de venir taper un foot avec ses potes du PSG. Grande classe.

Ben Arfa titulaire face à Avranches #USAPSG pic.twitter.com/fsvZoVQc6h — Bni Safi (@MiB93290) April 5, 2017

20h27 : Allez, avant d’aller chercher mes pâtes 4 fromages, je vous laisse avec un papier sympa sur les 42 ultras avranchinais. Ça vaut le coup d’œil, croyez-moi.

Avranches-PSG: Grève, tifos, pique-nique, l’US Avranches aussi a ses Ultras https://t.co/tXLJF5aPyi pic.twitter.com/Xp2oOOmqxj — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 4, 2017

20h25: La Team We Are Malherbes est chaude ce soir. Normal, elle joue à domicile.

Rappel des consignes à nos supporters pour ce soir : Tous derrière Avranches mais au delà de 4 buts d'écart, c'est en Bretagne. #USAPSG — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) April 5, 2017

20h23: Pour ce qui est de la compo avranchinaise, ben je n'ai trouvé que ça... On fera avec, hein !

20h20: Voici la compo parisienne. Finalement, pas de Guedes dans le XI, au temps pour moi.

La composition Parisienne pour affronter Avranches 💪🔴🔵 #USAPSG pic.twitter.com/Tn6MSUC2Yq — PSG Officiel (@PSG_inside) April 5, 2017

20h15: Salut la compagnie et bienvenue in da place, sur 20minutes.fr, pour suivre ce match entre David et Goliath ! Vous êtes chauds ce soir ? J'espère parce que je vous jure que ça va déménager sur le live.

Du tout cuit pour Paris ? En théorie, ce match entre les amateurs d’Avranches (National) et les monstres du PSG ne devrait pas donner lieu à un suspens monumental. Mais sait-on jamais… Avec une équipe pas mal remaniée côté parisien, Emery devrait donner leur chance à quelques habitués du banc de touche comme le cinéaste Hatem Ben Arfa ou Gonçalo-Champion’s League-Guedes. En face, les hommes de Damien Ott vont donner leur vie sur la pelouse du stade d’Ornano et essayer, autant que faire se peut (oui, oui, on a du vocabulaire à 20 Minutes), de gêner leurs adversaires et pourquoi pas créer l’exploit.

>> On se retrouve tous ensemble pour vivre cette affiche bien sympathique sur les coups de 20h15. Venez nombreux, on va bien rigoler !

Mots-clés :