FOOTBALL L'ancien joueur et directeur sportif du Paris Saint-Germain est chaud pour revenir dans la capitale...

Leonardo - Jacques Brinon/AP/SIPA

W.P.

Il n’a occupé le poste de directeur sportif que pendant deux saisons, de 2011 à 2013, mais son travail a laissé des traces indélébiles au Paris Saint-Germain. Leonardo, c’est Zlatan, les deux Thiago, Marco Verratti et bien d’autres recrues phares du nouveau projet parisien. Un boulot tellement remarquable qu’aujourd’hui, le retour du Brésilien est quasiment aussi attendu que celui d’une star de renommée mondiale chez les supporters du PSG.

« Mon rapport reste fort avec le club »

Et bien ça tombe bien, car il semblerait que cette envie soit réciproque. Dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport, l’ancien joueur de la Seleção a expliqué qu’il comptait bien reprendre du service aussi vite que possible, et pourquoi pas à Paris.

« Je suis parti de Paris en raison de ma femme et mes enfants et nous sommes retournés à Milan. Je ne peux pas nier que j’ai encore le désir de faire quelque chose dans le football et je me sens prêt à la faire, explique le champion du monde 1994. J’ai donné mon feu vert à la Roma il y a deux ans mais le club a fait ses propres choix. J’ai fait la même chose pour l’Inter. Je souhaiterais étudier la possibilité de faire mon retour au PSG, s’ils le souhaitent, car mon rapport reste fort avec le club », a déclaré Leonardo.

