Philippe Médard, l'ancien gardien de l'équipe de France de hand, est décédé à l'âge de 58 ans

Philippe Médard, l'ancien gardien de l'équipe de France, est décédé à l'âge de 58 ans. — BELLENGER/SIPA

Le monde du handball pleure l’un des siens. Philippe Médard, l’ancien gardien de l’équipe de France de handball est décédé dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 58 ans. Si pour les plus jeunes son nom ne dit peut-être pas grand-chose, c’est tout l’inverse pour les connaisseurs duhandball.

Le 1er grand gardien de but du handball français, Philippe Médard, s'est éteint cette nuit. 😥😥😥 pic.twitter.com/UJZpa9G1wt — Handball-lefilm (@handballlefilm) September 30, 2017

Ce super gardien de but fut le portier de l’équipe de France entre 1983 et 1992. Il a fait partie de l’équipe des « Bronzés » (juste avant la génération des « Barjots »), médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, et qui a lancé les handballeurs tricolores dans une spirale de victoires toujours ininterrompue à l’heure actuelle. « Mémé », de son surnom, était un personnage atypique et très attachant. Sa disparition ne manquera pas de faire réagir dans le monde du handball français.