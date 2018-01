VIDEO. Ouche! Cristiano Ronaldo et son impressionante cicatrice ensanglantée après Real-La Corogne

L’image n’est pas belle à voir. Après un choc à la tête dimanche contre la Corogne (victoire 7-1), la star madrilène Cristiano Ronaldo s’est retrouvée à terre, le visage ensanglanté. Ce lundi, le Real Madrid diffuse sur Twitter les images d’une bien vilaine cicatrice à côté de son œil gauche.

📺👀 #RMLiga

Watch how @Cristiano was treated after his injury against Deportivo. pic.twitter.com/xWy24Eaehi