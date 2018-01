VIDEO. Real Madrid: Ronaldo prend un téléphone en plein match pour voir si sa coupure au visage n'est pas trop grave

CR7 n'aime pas trop se faire entailler le visage — Francisco Seco/AP/SIPA

Miroir, mon beau miroir : Cristiano Ronaldo s’est retrouvé dimanche le visage en sang, victime d'un choc au moment de signer un doublé contre La Corogne (7-1) en Championnat d’Espagne, puis la star a quitté le terrain en observant les dégâts sur l’écran d’un téléphone. L’attaquant du Real Madrid a inscrit son deuxième but de l’après-midi d’une tête plongeante dans la surface (84) mais il a reçu sur l’action un coup de pied au visage.

[📺VIDEO] 🇪🇸 Touché au visage en inscrivant un but avec le Real, Cristiano Ronaldo se sert d'un téléphone pour observer les dégâts !!! 💥🤕🤳https://t.co/TyT54Vp4Ns #RMADEP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 21, 2018

Soigné sur la pelouse, il est ensuite sorti du terrain en marchant, non sans avoir demandé le téléphone portable de l’un des soigneurs pour constater la gravité de sa blessure. « C’est une coupure, on lui a posé deux ou trois points (de suture) mais il va bien, ce n’est rien de plus », a déclaré son entraîneur Zinédine Zidane, rassurant.

[RESUME] 🇪🇸 Liga

Le Real Madrid se relance en étrillant La Corogne (7-1) 💪

⚽️⚽️ Avec des doublés de Gareth Bale et de Cristiano Ronaldo !https://t.co/lkyhnpuFSh #RMADEP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 21, 2018

Ronaldo n’est ensuite pas réapparu sur la pelouse alors que le score était déjà acquis pour le Real qui a enfin retrouvé des couleurs après plusieurs résultats inquiétants. Restons mesurés tout de même, c’était contre le 18e de Liga.