VIDEO. PSG: Popop le petit pont magique de Neymar à l'entraînement

Neymar, lors de PSG-Troyes, le 29 novembre 2017. — Christophe Ena/AP/SIPA

Neymar n'humilie pas que ses adversaires, il s'occupe aussi de ses propres coéquipiers. Lors d'une séance de décrassage pour ceux qui ne jouaient pas à Nantes dimanche, le Brésilien a régalé d'un geste technique sublime sur une victime qu'on arrive pas bien à reconnaitre.

Une sorte de feinte de frappe crochet inversé petit pont, l'adversaire dans le vent. Si ça vous tente, vous pouvez proposer un nom pour ce dribble dans les commentaires. Et si ça ne vous plait pas plus que ça, retenez au moins l'information que les douleurs aux côtes de Neymar vont visiblement mieux et qu'il devrait jouer contre Dijon mercredi en Ligue 1.