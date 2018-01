10h20: Salut les mercatix et bienvenue dans le canapé virtuel le plus confortable de la West Coast ! Prêts pour une nouvelle journée où il ne va rien se passer ? (Ouais, je suis un super VRP, hein ?) Non, en réalité, plus les jours passent et plus la machine va s'emballer. On est le 12 janvier, j'ose espérer que les choses sérieuses ne vont plus trop tarder à commencer. De toute façon, que le marché soit actif ou tout mou, nous on est là, fidèles au poste !