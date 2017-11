Pogba et Martial, duo gagnant à MU. — Oli SCARFF / AFP

Le milieu de terrain français Paul Pogba, absent depuis le 12 septembre en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, a été titularisé et a marqué avec Manchester United pour le match de la 12e journée de Premier League samedi. Pogba a signé son retour avec un grand match, récoltant une passe décisive et un but contre Newcastle (4-1).

🇬🇧💥 Pour son grand retour, Paul Pogba signe un superbe enchaînement et offre à Anthony Martial son 1er but en tant que titulaire 🇫🇷👊 La "French Connection" de #ManUtd ⬇️ #MUNNEW @MUFR_ @nicolas_vilas pic.twitter.com/yohg9DfI6F — SFR Sport (@SFR_Sport) November 18, 2017

Il a offert l'égalisation à Anthony Martial grâce à un superbe centre piqué à la 37e minute. Il a ensuite bénéficié d'une remise de la tête de Marcus Rashford pour tromper à bout portant le gardien de Newcastle Robert Elliot (3-1, 54) pour son troisième but de la saison en Premier League.

📢💬 Le soulagement de Paul Pogba après son grand retour marqué par un but et une passe décisive : "On va y aller mollo mollo !" 🇫🇷👊 #MUNNEW #ManUtd @MUFR_ @paulpogba @jseverin11 @MUnitedFrance pic.twitter.com/oxBStPv74K — SFR Sport (@SFR_Sport) November 18, 2017

Le Français (24 ans), touché aux ischio-jambiers, n'avait plus joué depuis sa sortie à la 18e minute du match de la 1re journée de la Ligue des champions contre Bâle le 12 septembre. Par ailleurs, l'attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic, absent depuis sa blessure et son opération du genou droit en avril, est rentré en fin de match. Le géant suédois (36 ans) s'était rompu les ligaments croisés du genou droit en avril contre Anderlecht en Europa League.

J.L. avec AFP