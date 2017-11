Et si le championnat de France était plié dés la semaine prochaine? On s'explique: Monaco a paumé deux points à Amiens vendredi, et le champion en titre doit recevoir dimanche prochain son dauphin de la saison dernière. Si tout roule pour Paris d'ici là, ça peut donc nous donner neuf points d'écart entre les deux équipes dimanche prochain à 23h. On n'est est pas là? C'est vrai, et il faut encore que le PSG trouve un chemin dans la défense grillagée que va certainement nous concocter Claudio Ranieri. Mais c'est plus simple avec Neymar et Cavani qu'avec d'autres.