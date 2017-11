VIDEO. Ligue 2: Mais? Pourquoi? Comment? Le but contre son camp le plus énigmatique de l'histoire

Anthony Lippini lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Nantes. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

« Mais ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible ». Le commentateur de BeIN sport aux commentaires du match entre Tours et Bourg-en-Bresse, comptant pour la 14e journée de L2 vendredi soir, n'en revenait pas. On jouait depuis même pas 30 secondes quand deux neurones ont fait un court-circuit dans le cerveau du défenseur tourangeau Anthony Lippini.

[VIDEO⚽️] Ce CSC de Lippini est tout bonnement... incompréhensible !🤯😲😱

> Mais qu'a t'il voulu faire ??? 🤨

➡️https://t.co/GvtFPCbBFf pic.twitter.com/nKp7bPCPM9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 3, 2017

Sur une balle en profondeur sans danger imminent, Lippini, tourné vers son gardien, choisit de reprendre de demi-volée depuis l’entrée de la surface de réparation. Trop fort pour une passe en retrait, beaucoup trop mal dirigé pour un dégagement en corner,le ballon file directement dans le petit filet de son propre gardien. Prostré pendant de longues secondes sur la pelouse, le pauvre homme ne reçoit pas un seul encouragement de la part de ses coéquipiers.

Pourtant, ce but contre son camp restera peut-être comme un déclic dans la saison tourangelle. Lanterne rouge et incapable de remporter le moindre match jusque-là, Tours l’a finalement emporté 3-2. Alors, merci Lippini ?