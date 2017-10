Lille-Valenciennes: Miraculé aux tirs aux buts, le LOSC passe par une toute petite porte

Lille s'est qualifié mercredi aux tirs aux buts face à Valenciennes — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Bon, il n’y a vraiment pas de quoi sauter au plafond ou de se taper le cul par terre. Loin, très loin de là. Mais au moins, Lille a un peu retrouvé le sourire mercredi. En éliminant son voisin valenciennois aux tirs aux buts (2-2, 5-4 t.a.b), le LOSC a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la coupe de la Ligue.

Mais c’est à peu près le seul motif de satisfaction à retenir de la prestation des hommes de Bielsa. D’ailleurs, la réaction des supporters lillois ne trompe pas.

Assez surpris de cette belle affluence (30 000) pour #LOSCVAFC. Les DVE montrent leur impatience pic.twitter.com/LBq3BV2ZXw — LOSC Lille Fans (@LOSC_fs) October 25, 2017

A l’issue de la rencontre, ils ont entonné des « Mouillez le maillot » à l’encontre des joueurs qui venaient les saluer. Un peu plus tôt, pendant la rencontre, la première banderole de mécontentement de la saison a été sortie dans les tribunes. On pouvait y lire « Notre patience n’est pas Unlimiited », référence au slogan lancé par la nouvelle équipe dirigeante à son arrivée (LoscUnlimited).

Fébrile contre une équipe B du VAFC

Mais pour l’instant au Losc, la seule chose illimitée, c’est la série de matchs sans victoire. Avec ce nul, sauvé par les tirs aux buts, le club nordiste enregistre donc un neuvième match d’affilée sans succès toutes compétitions confondues.

Surtout, le projet de jeu lillois continue d’inquiéter. Face au VAFC, seulement dixième de Ligue 2, les hommes de Bielsa n’ont jamais paru véritablement sereins. Oui, Lille a dominé, s’est créé de nombreuses occasions mais a quand même réussi à se faire peur, face à une équipe B de Valenciennes.

Rejoint deux fois au score

Si Benzia a ouvert le score (14e), Pierre-Charles lui a répondu en fin de première période (44e). Même en chose en deuxième mi-temps où, au but d’Alonso (73e) que tout le monde pensait suffisant, un penalty de Mothiba (91e) a poussé les deux équipes aux tirs aux buts où Lille s’en est finalement sorti par miracle après avoir raté deux tentatives (Ié et Soumaré). L’essentiel est sauf mais la catastrophe n’est pas passée loin.

Le #LOSC c'est un sketch... Encore un but sur penalty pris à la 90e... Surréaliste. #LOSCVAFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 25, 2017

Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d’être satisfaits »

« Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d’être satisfait. Nous n’avons pas pu dominer clairement notre adversaire, chose que l’on aurait pu supposer au vu de la différence entre les deux équipes. Mais continuer notre parcours en coupe de la Ligue permet de stimuler le groupe. Et cela permettra d’augmenter notre confiance. Et c’est quelque chose d’indispensable car nous avons beaucoup de mal à ne pas commettre d’erreurs », reconnaît Marcelo Bielsa. L’entraîneur lillois va désormais faire des miracles en un temps record.

Il faudra un miracle dimanche contre l’OM

Dimanche soir, Lille reçoit l’OM et dans l’état actuel des choses on a du mal à voir l’avant-dernier de Ligue 1 créer la surprise face au quatrième du championnat et ex-équipe de Bielsa. Mais actuellement « El Loco » a d’autres préoccupations que celle de tomber dans la nostalgie.

« Il n’est pas opportun que j’évoque les sentiments qui me lient à l’OM. Parce que le sentiment qui m’habite c’est d’essayer d’apporter une réponse concrète à la situation que nous traversons », a conclu le technicien argentin. Et trois jours ne seront pas de trop pour trouver des raisons d’espérer dans cette équipe en plein doute.