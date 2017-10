« A Anderlecht, le palmarès, à Paris les millions ». Voilà comment le journal belge Sudpresse présente la rencontre de ce mercredi soir entre le champion de Belgique et le PSG de Neymar et Mbappé.

Et c’est vrai qu’avec deux coupes des coupes (1976, 1978) et une coupe UEFA (1983), Anderlecht a un palmarès européen plus fourni que le club parisien (une coupe des coupes en 1996) et que l’ensemble du foot français d’ailleurs. Mais c’est vraiment le seul domaine où les Belges sont aujourd’hui supérieurs aux Parisiens. Pour le reste, il semble peu probable que Neymar et sa bande tombent dans le piège bruxellois.. Même s’il faut toujours rester sur ses gardes.

Attention à l’excès de confiance. Fallait pas les vexer. Cette semaine, les journalistes belges ont cru comprendre que certains de leurs confrères français estimaient que Dijon (où Paris s’est imposé samedi à Dijon) était supérieur à Anderlecht. Bref, que ce déplacement à Bruxelles allait être un déjeuner sur l’herbe pour les Parisiens. En même temps, entre d''un côté une équipe invaincue depuis le début de saison et qui a fait un recrutement galactique et de l’autre un club belge qui a raté son début de saison et qui vient juste de changer d’entraîneur, difficile d’imaginer une dure soirée pour le PSG. Même si Unai Emery, le coach parisien, tient un discours de circonstance pour ménager les susceptibilités.

« J’ai beaucoup de respect pour toutes les équipes qui joue la Ligue des champions. Anderlecht est une grande équipe en Belgique mais aussi dans l’histoire européenne. C’est une équipe qui n’a pas bien commencé la Ligue des champions. Mais c’est une bonne équipe avec des joueurs de qualité et qui vient de changer de coach. C’est une équipe va pousser avec de l’envie et de l’expérience »

Attention à l’efficacité. Ses occasions ratées ont failli coûter cher au PSG samedi à Dijon (1-2). Kylian Mbappé ne pourra pas toujours compter sur Thomas Meunier pour rattraper le coup. Particulièrement maladroit, la jeune star parisienne sait qu’elle ne pourra pas reproduire ce genre de match tout le temps. « Mbappé a eu beaucoup occasions contre Dijon mais il va progresser avec l’expérience. C’est quelqu’un d’intelligent » rassure Emery.

Attention à ne pas se prendre déjà pour le roi de l’Europe. C’est vrai que la prestation contre le Bayern Munich (3-0) il y a trois semaines a impressionné. C’est vrai qu’en cas de victoire ce mercredi, Paris sera quasiment déjà qualifié pour les huitièmes. C’est vrai que les éloges pleuvent sur le club de la capitale comme celles du coach d’Anderlecht qui parlent de la meilleure équipe du monde. Il ne faudrait quand même pas que tout ça endorme le PSG comme le reconnaît Marquinhos.

« Ça nous fait plaisir d’entendre ça. Mais il faut qu’on continue à répondre sur le terrain. Il faut être plus concentré, donner plus. Il faut que ce genre de déclarations nous pousse vers l’avant. On n’a pas envie de faire peur en Europe mais on envie de gagner, de faire de bonnes choses, de donner de la joie à notre famille et à nos supporters ».

Attention à ne pas trop penser à l’OM. Pour beaucoup, le vrai choc de la semaine aura lieu dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome pour le premier OM-PSG de la saison. Une rivalité, un parfum de soufre que Paris ne ressentira sans doute pas ce mercredi à Anderlecht où il s’était même fait acclamer il y a quatre ans. Mais attention quand même à ne pas trop se préserver.

« On connaît l’histoire du Clasico. Il faut être pros dans nos têtes. Ça fait plaisir de jouer un match de Ligue des champions. Je ne pense pas que le match de dimanche soit plus important », tente de convaincre Marquinhos.

Francois Launay