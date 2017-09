VIDEO. Liga: Antoine Griezmann dépucelle le nouveau stade de l'Atletico contre Malaga (1-0)

Antoine Griezmann marque le premier but du nouveau stade de l'Atletico — AFP

Antoine Griezmann, auteur samedi du premier but de l'histoire du nouveau stade de l'Atletico Madrid contre Malaga (1-0) a dit avoir ressenti «beaucoup de rage et de joie» après avoir marqué, déclarant vouloir repartir de l'avant après un début de saison raté avec son club.



«C'était beaucoup de frisson, a déclaré le Français en conférence de presse. Déjà, avant de rentrer sur le terrain, j'avais envie de jouer, de courir sur le terrain, de tout donner, je voulais que se termine l'échauffement pour être déjà dans le match.»

«Après mon but, j'ai ressenti beaucoup de rage et de joie. Je suis allé de ce côté (pour fêter son but) parce qu'il y avait ma famille, c'était cool, a-t-il raconté. Au niveau personnel, c'est une fierté d'inscrire mon nom dans l'histoire du club et de ce stade. J'espère que beaucoup d'autres suivront.»



Ce but, le premier de la saison pour «Grizi» avec son club, intervient après un début de saison compliqué pour l'attaquant français: exclu pour avoir insulté l'arbitre lors de la première journée de Liga à Gérone (2-2), il a dû purger ensuite deux matches de suspension.



«C'est vrai que je n'ai pas très bien commencé la saison, avec une expulsion pour des propos qui n'auraient pas dû être prononcés», a-t-il reconnu.

Antoine Griezmann : "Très content d'avoir marqué ce premier but dans ce stade magnifique"#GameOfTheWeek #ATMMAL pic.twitter.com/rnKmg5S57S — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2017