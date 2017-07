VIDEO. Clasico: Neymar régale encore contre le Real de Zidane, Ramos a hâte qu'il s'en aille

Neymar a encore été décisif lors de la tournée américaine du Barça. — Edu Bayer /SIPA

Pendant que le PSG et le Barça se chatouillent la barbichette en coulisse à son sujet, Neymar continue de rouler sur le football en toute tranquillité. Le Brésilien a encore offert deux passes décisives face au Real Madrid dans le dernier match amical de la tournée américaine pour les deux clubs (3-2). Un match qui n’a pas trop plu à Zizou, alors que les deux ennemis jurés doivent se retrouver en finale de la Supercoupe d’Espagne dans une grosse semaine.

« On a très mal commencé ce match, je ne peux pas être satisfait de notre prestation. Chaque match que l’on dispute on veut le gagner, mais aujourd’hui on a montré deux visages, un bon, un mauvais ». Mauvais, Sergio Ramos l’a été, et il n’a pas manqué d’avoir un petit mot pour Neymar : « J’espère que ce sera son dernier clasico. ça ferait un problème en moins pour nous parce qu’il fait la différence dans les gros matches. […] Je pense que c’est un grand footballeur, un joueur vital pour Barcelone. » Un peu moins que Ronaldo pour le Real, quand même. Sans le Portugais, les hommes de Zidane n’ont toujours pas gagné en préparation.