Premier League: Le directeur d'Arsenal «supplie» les supporters de soutenir Arsène Wenger

Le directeur d’Arsenal Ivan Gazidis a « supplié » vendredi les supporters de soutenir Arsène Wenger la saison prochaine, alors que l’entraîneur français de 67 ans, en poste depuis 1996, a été prolongé récemment pour deux ans malgré des résultats décevants.

« Je veux de l’unité. Cela a été difficile car nous en avons manqué. Il y a eu des désaccords, un manque d’unité et de l’insatisfaction, le conseil d’administration sait tout ça. Je vous en supplie, rassemblez-vous et soutenez notre équipe et son entraîneur », a déclaré le dirigeant lors d’un rassemblement avec les supporters.

Gazidis a aussi assuré que les Gunners étaient à la recherche de nouveaux joueurs de « qualité exceptionnelle » pour mettre derrière le club une saison terne, notamment marquée par une cinquième place en Premier League, synonyme de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions.

La seule recrue du club du nord de Londres est pour l’instant le défenseur bosnien de Schalke 04 Sead Kolasinac, alors que les « Gunners » tentent de conserver leur vedette chilienne Alexis Sanchez, en fin de contrat en juin 2018 et courtisé par certains grands clubs européens.