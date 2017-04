Sport

Marseille contre Saint-Etienne, au match aller - AFP

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Marseille - Saint-Etienne: 3-0

Thauvin (23e, 58e) ; Gomis (32e)

57': LE DOUBLÉ POUR FLOTOV !!!!!!! Quel match il nous sort encore ce soir. Il part hors-jeu, bon, ok, mais il ajuste bien Ruffier.

54': Aucune réaction des Stéphanois pour l'instant. Les mecs, y a la Coupe d'Europe qui s'envole là...

51': hophophop péno ou pas sur Gomis???? C'est pas sifflé mais il est bousculé dans sa course là

48': Ah bah ouais tu m'étonnes...

Nathalie Boy de la Tour sur @RTLFrance "La banderole #OMASSE va être traitée par la commission de discipline". — Bertrand Latour (@LatourBertrand) April 16, 2017

46': C'est reparti. L'OM en gestion ou pas dans cette deuxième mi-temps?

45': C'est la mi-temps ici ! Super match de l'OM qui nous régale.

41': Bon par contre Saint-Etienne n'existe plus là...

38': Ça va vous, vous passez une bonne soirée?

35': Oh lala ça va à 2.000 à l'heure l'OM ce soir c'est un régal.

33': L'OM nous reconcilie avec le football ce soir.

31': OHHH GOMISSS !!!!! Quel but ! Aile de pigeon pour contrôler, se retourner et envoyer une reprise pour battre Rufier. S-U-B-L-I-M-E

28': Sainté est dangereux sur les côtés, notamment celui de Patrice Evra. Pas très rassurant Tonton Pat' ce soir quand même...

25': Ahhhh ça joue vite l'OM, y a du mouvement devant.

22': Quelle saison il nous fait, Thauvin. Mérite largement son appel en équipe de France.

20': LE BUUUUT DE FLORIAN THAUVIN !!!!!!!!! Plat du pied sécurité lucarnité ! Joli boulot de Sanson, ça envoie pas mal l'OM.

TZX269 | 16.04.2017 à 21:06

Ce soir Sainté va rompre l'invincibolite de l' Om contre eux datant de août 1979 !!!

>> Je l'espère pour toi. Ca fait loin, 1979. J'étais pas né, par exemple.

13': Ca joue pas mal ce match pour l'instant. J'ai beaucoup entendu des critiques sur Sainté depuis le début de la saison mais là ça enchaîne bien.

10': Oh LE SPIN MOVE de Bafé Gomis! Incroyable ce geste. Dommage qu'il envoie sa frappe à côté.

7': Ah ouais, quand même...

Petit message adressé à la lfp virage sud... pic.twitter.com/StWWNt2OZ7 — FCMarseille (@FCMarseille) April 16, 2017

5': Ohhh l'erreur de Patrice Evra ! Il a failli donner un but tout fait à Monnet-Paquet. Grosse parade de Pelé qui sauve son équipe et Tonton Pat' dans le même temps...

3': Et c'est notre pote Habib Beye aux commentaires. On a tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée.

1': C'est parti ! Grosse ambiance au Velodrome où l'on fête les 30 ans des South Winners. Dans une très bonne ambiance, ici.

20h55: Allez on va partir...

20h15: Les compos

OM: Pelé - Sakai, Sertic, Rolando, Evra - Lopez, Vainqueur, Sanson - Thauvin, Gomis, Payet

ASSE : Ruffier / RPG - Theophile - Lacroix - MBengue / Veretout - Lemoine - Saivet / Hamouma - Beric - MMonnet-Paquet

20h15: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. On va essayer de voir du foot ce soir au Velodrome.

Allez, s'il vous plait, du football. Entre Dortmund, Besiktas et Bastia, la semaine de merde du football a assez duré. Alors Marseillais et Stéphanois, soyez cléments avec nous, offrez-nous un bon petit match de foot. En plus, il y a un truc sympa en jeu, genre la Coupe d'Europe. Et puis ce duel est quand même l'un des plus mythiques de la Ligue 1, alors il faut y rendre honneur. Bref, du football, juste du football. C'est trop demander?

>> On se retrouve à partir de 20h50 pour le dernier match d'une looooongue semaine...

