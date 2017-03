Sport

FOOTBALL Le PSG s'est montré fébrile dans ce match post-traumatisme, mais s'en sort tout de même avec une victoire (2-1)...

Edinson Cavani lors de Lorient-PSG, le 12 mars 2017. - LOIC VENANCE / AFP

David Phelippeau

Le match d’après. L’air marin a des vertus régénératrices. Cinq jours après sa défaite historique à Barcelone (6-1), le PSG s’est (un peu) rassuré en écartant une formation de Lorient, qui est lanterne rouge de Ligue 1 et qui sera sans aucun doute rétrogradé en Ligue 2 en mai prochain. Sans être géniaux, avec sérieux et application et profitant de la relative faiblesse des Merlus, les Parisiens l’ont emporté (1-2) et sont seuls deuxièmes de L1, à trois points de Monaco. En attendant, le PSG s’est évité une semaine humiliante sur toute la ligne… même si l’avanie du revers en Espagne hante encore (et pour un moment) les esprits des hommes d’Emery.

>> Le match à revivre en direct par ici

Emery aligne la même équipe (ou presque). On pensait qu’il allait incorporer des hommes vierges des doutes de Barcelone style Kimpembe, Ben Arfa ou Krychowiak. Mais Unai Emery, le coach parisien, a composé un onze au coup d’envoi très proche de celui qui a failli au Camp Nou. Il l’a fait seulement par obligation. Et pour cause : il a incorporé Nkunku et Pastore au milieu et a titularisé sur le côté droit Di Maria, Verratti étant suspendu et Matuidi et Lucas indisponibles.

Cavani, toujours dans les bons coups. Il n’a pas marqué au Moustoir, mais il l’aurait mérité tant il a été un danger permanent pour les défenseurs lorientais et tant il a eu des occasions. Sur l’ouverture du score de Paris (29e), c’est Cavani qui dévie le corner de Di Maria et qui « oblige » Jeannot à marquer contre son camp. Juste avant ce but, l’Uruguayen avait manqué un face-à-face avec Lecomte. Sur le deuxième but du PSG, c’est lui qui décale Nkunku avant qu’il ne marque (52e). A un quart de la fin, Cavani est fauché à l’entrée de surface de la réparation alors qu’il allait se présenter seul devant Lecomte…

Et le PSG a trouvé le moyen de se faire (un tout petit) peur. La preuve que cette formation est convalescente. A la 68e, le Lorientais Ciani s’est élevé plus haut que tous les Parisiens pour réduire l’écart de la tête sur corner. Le match semblait pourtant plié à ce moment précis. Sans être non plus assailli, le PSG est resté toute la fin de rencontre à la merci d’une égalisation… Sans conséquence.

Mots-clés :