FOOTBALL La psychothérapie commence en Bretagne pour les Parisiens…

Edinson Cavani lors de Lorient-PSG, le 12 mars 2017. - LOIC VENANCE / AFP

LORIENT - PSG: 0-1 (1ère période en cours)

Jeannot csc 29e

40e: C'est sûr, c'est Jeannot qui marque contre son camp. C'est la LFP qui le dit. Pas de 28e but pour Cavani, donc. #PointStat.

39e: C'est pas un super match de foot, hein. Des pertes de balles dans tous les sens, un faux rythme, des passes mal ajustées dès qu'on arrive vers la surface... Compliqué.

37e: Oh mais qu'est-ce que tu fais, mon Javier ? Ça part bien en dribble au début et puis à la fin il se dribble lui-même on dirait. Ça se termine en sortie de but, moche...

34e: Y'a débat sur but accordé à Cavani ou pas... C'est lui ou un csc de Jeannot, en fait. On verra ce qui est décidé par la Ligue. Ça semble être Jeannot, quand même.

32e: Aaaah Marveaux obligé de mettre le pointard... Dommage, le contrôle était parfait mais le ballon lui reste un peu dans les pattes, du coup il ne peut pas armer. Et Trapp arrête ça facilement.

30e: Rho mais où il passe ce ballon, sérieux ? Il doit jamais arriver dans les filets celui-là. Le Lorientais au premier poteau est justement là pour que ça ne passe pas, normalement. Il doit être fou Lecomte.

29e: Mais il se rattrape tout de suite Edison !! Il dévie au premier poteau le corner qui suit et les Lorientais se trouent ! 1-0 Paris.

28e: Cavaniiiii !! Il devrait la mettre celle-là !! Super talonnade de Draxler, l'Uruguayen arrive lancé mais il est contré par Lecomte.

Tiens, Di Maria est sur le terrain? Je pensais qu'il serait plutôt dans les geoles du Parc des Princes.

>> Et bien non. Paraît que Mascherano a fait faute et que du coup c'est pas de sa faute s'il ne l'a pas donnée à Cavani... M'enfin.

24e: OH LECOMTE !! Le gardien lorientais plonge parfaitement pour enlever ce ballon à Kurzawa, qui se voyait déjà reprendre tranquillement la remise de Thiago Silva. Mais non.

22e: Haha, le seul qui se marre sur le banc de Paris, c'est Hatem. La force de l'habitude. «Alors là, c'est ma maison».

20e: Bon bon bon, c'est bien timide, tout ça. Mais des deux côtés hein. Y'a une équipe qui veut se rassurer et une autre qui en a marre de prendre des buts. Du coup, ça se regarde un peu.

18e: Draxleeeeeeer il a pas voulu la tenter, pourquoi ?? Bien bloqué par le défenseur, c'est vrai, mais il aurait pu oser avec son pied gauche.

16e: On n'en est pas encore là, quand même.

On prend une révolution orange dans le buffet. — Mathieu Faure (@matfaure) March 12, 2017

14e: Ça commence à sortir un petit peu, tout de même, chez les Bretons. Avec un peu de présence dans la surface ça pourrait faire mal.

11e: On n'est pas sur un gros gros rythme, pour le moment. Ce qui est bizarre surtout c'est que Lorient ne cherche pas spécialement à presser très haut. Genre «on vous laisse vous mettre dedans tranquille, les gars». Merci pour eux en tout cas.

9e: Pas mal cette petite action à une touche des Parisiens, côté droit. Ça aurait pu se terminer sur Cavani au point de péno, mais les Lorientais dégagent en corner.

7e: Wakasoooo elle passe pas loin du tout cette frappe ! Bien accompagnée par Trapp, qui était sur le coup, tout de même.

5e: Ok Ciani qui tente une frappe de 30 mètres. Le respect envers le PSG a définitivement disparu, donc.

3e: Oh Cavani le coup franc depuis l'entrée de la surface. Flashé à 492 km/h. Le ballon vient d'entrer en contact avec la planète Mars.

2e: Déjà plus de passes pour les Parisiens que lors des 10 dernières minutes contre le Barça (oui, elle était facile, je sais).

1ère: ALLEZ C'EST PARTI !

20h59: Nasser vous écoute messieurs.

20h57: Les joueurs vont entrer sur la pelouse. Visages plutôt fermés chez les Parisiens, je ne sais pas trop pourquoi. Je vais essayer de me renseigner.

20h54: Pas de panique, ça va se remplir au tout dernier moment. A la catalane.

À quelques minutes du coup d'envoi, les tribunes du stade du Moustoir ne sont pas pleines #FCLPSG — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 12, 2017

20h51: Ça a bien scoré d'ailleurs sur cette journée. 33 buts pour le moment, ça fait 3,5 matchs. PREND ÇA LA BUNDESLIGA.

20h50: Rien à voir mais je viens de tomber sur le but de Moutinho, que je n'avais pas eu l'occasion de regarder. Popopo. Entre celui-là et le lob de Depay depuis le rond central, y'a eu des sacrés buts ce week-end.

20h47: Sachez que pour ma part je prévois un 0-4, avec triplé de Cavani. Et pas seulement parce que j'en aurais bien besoin à MPG...

20h44: Rappelons tout de même qu'a priori, Lorient c'est cadeau pour les Parisiens. En tout cas en ce moment. Les Bretons restent sur 5 défaites, dont la dernière 4-1 à domicile face à l'OM. Si y'a pas victoire là c'est la crise.

20h41: Petite mise en jambes au Nou Moustoir.

20h39: En tout cas, Canal n'a pas changé de commentateurs non plus. On repart sur le duo Stéphane Guy-Paul Le Guen. Paulo nous ressortira-t-il son «nooooooooooooon» devenu légendaire ?

20h36: Donc, les Parisiens se présentent avec quasiment la même équipe. Vous aurize fait la même chose vous ? Ou alors vous auriez presque tout changer, genre avec Kimpembe, Aurier, Maxwell, Ben Arfa... Dites-moi tout, les commentaires sont là pour vous.

20h34: Pour Lorient, on part sur un 4-4-2 avec Moukandjo et Jeannot devant.

20h32: Sans plus attendre, les compos. Emery a clairement voulu renvoyer les mêmes joueurs au front, direct. Seulement trois changements par rapport à mercredi, et encore ils étaient plus ou moins obligatoires (Lucas et Matuidi sont blessés, Verratti suspendu). Ça profite à Pastore, Nkunku et Di Maria.

Le 11 de départ Parisien pour commencer à Lorient #FCLPSG pic.twitter.com/k5hE6SXGB9 — PSG Officiel (@PSG_inside) March 12, 2017

20h30: Et voilà, on est parti pour ce dernier match de la 29e journée.

20h00: Je vais manger et je vous retrouve dans une demi-heure pour l'avant-match. On verra les compos, tout ça. A tout de suite.

20h00: Les mecs viennent se faire humilier en Europe. Si en plus y'a autre chose qu'une victoire contre le dernier de Ligue 1 dans la même semaine, ce serait une sacrée cata. Parce que Monaco, à l'heure où on parle, a six points d'avance au classement.

20h00: Savoureux, évidemment, parce qu'on est tous curieux de voir dans quel état vont se présenter les Parisiens ce soir en Bretagne. Quatre jours ce-que-vous-savez.

20h00: SALUT TOUT LE MONDE. Ou resalut, pour ceux qui ont suivi la belle victoire de l'OL contre Toulouse avec nous (et qui ont eu bien raison). Bienvenue sur 20 Minutes pour ce Lorient-PSG qui s'annonce savoureux.

Le jour d'après. Enfin, le match d'après, plutôt. Quatre jours après l'humiliation face au Barça diffusée en mondiovision, les joueurs du PSG se déplacent à Lorient. Personne ne sait dans quel état ils se trouvent, mais les Parisiens n'ont pas le choix. Il faut absolument gagner chez le dernier de la classe pour ne pas, en plus, laisser Monaco s'envoler vers le titre de champion. Le PSG veut tout gagner en France pour se remettre de son immense déception européenne. Ça commence maintenant.

>> Parce qu'on est tous curieux de voir comment les Parisiens vont gérer ce match, venez suivre ça avec nous, on va se mettre bien.

