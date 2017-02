Sport

FOOTBALL L'attaquant a offert la victoire à son équipe vendredi après en avoir bavé comme jamais...

Mickaël Le Bihan laisse exploser sa joie après avoir inscrit le but de la victoire lors de Nice-Montpellier (2-1), le 24 février 2017. - Yann COATSALIOU / AFP

N.C.

C'est fou, parfois, le foot. Ce qui s'est passé vendredi soir à l'Allianz Riviera restera un grand moment, que l'on soit supporter niçois ou pas. L'histoire de Mickaël Le Bihan est simplement fantastique. Blessé pendant 17 mois, l'attaquant a claqué un doublé pour son grand retour sur les terrains et sorti Nice, mené par Montpellier, d'un sacré mauvais pas (2-1). Entré à l'heure de jeu, il n'a attendu que 8 minutes avant d'inscrire une belle frappe du droit (68e), avant de donner la victoire aux siens d'un joli ballon piqué par-dessus Pionnier (86e). Magique.

Mickaël Le Bihan en direct sur beIN SPORTS : "Même dans mes rêves je ne pensais pas à un retour comme ça" #OGCNMHSC pic.twitter.com/mwuRKdIbeF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 24, 2017

«Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas marquer un doublé lors de ma reprise, a-t-il réagi après coup. J'ai déjà eu la chance d'être retenu dans le groupe pour Montpellier. Je voulais déjà rejouer et cela a été une vraie délivrance. Sur le premier but, je suis un peu fou. Je ne savais pas où aller.»

«Ma seule force, je la puisais au stade en regardant l'équipe et dans la joie du vestiaire»

On le comprend. En dehors de ses coéquipiers niçois, bien sûr, tout le monde l'avait oublié. Arrivé dans le sud à l'été 2015 en provenance du Havre, il n'avait eu le temps de jouer que deux petits matchs avant d'accumuler les problèmes. De multiples périostites du tibia ont entraîné une fracture de fatigue, qui s'est transformée en fracture tout court. Il a alors dû se faire opérer. Son retour a été reporté plusieurs fois à cause de complications puis de problèmes à l'abdomen. Bref, il en a bavé.

«Pendant les dix-sept derniers mois, cela a été dur, très long et compliqué à vivre. Ma seule force, je la puisais au stade en regardant l'équipe et dans la joie du vestiaire, raconte-t-il. Tout l'OGCN a toujours été derrière mois. Ma famille et mes proches aussi. Alors ce soir [vendredi soir], ce n'est que du bonheur.»

Lucien Favre en direct sur beIN SPORTS : "Le Bihan entre et met ses deux buts, c'est fantastique" #OGCNMHSC pic.twitter.com/2JGr6r08US — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 24, 2017

Du bonheur, et une sacré bonne nouvelle pour le club aussi. A la lutte pour le titre, Nice a perdu Alassane Pléa jusqu'à la fin de la saison, tandis que Mario Balotelli est dans le dur en ce moment. Récupérer un buteur ne peut pas faire de mal. «Je suis encore très loin d'être à 100%», rappelle Le Bihan.

Mots-clés :