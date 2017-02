Sport

FOOTBALL Valentin Eysseric n'a pas hésité a mettre au grand jour certains défauts de Balotelli...

Mario Balotelli - VALERY HACHE / AFP

W.P., avec AFP

Ça va l’ambiance à Nice ? Amené à évoquer le cas de son coéquipier Mario Balotelli, dont le rendement récent n’est guère satisfaisant, Valentin Eysseric a expliqué qu’il fallait « peut-être » que Mario Balotelli « pense un peu plus collectif et travaille un peu plus pour nous ».

« Parfois, c’est difficile alors de lui parler »

« Quand il rate des trucs, il baisse la tête et ronchonne. Parfois, c’est difficile alors de lui parler », témoigne Eysseric. Super Mario a commencé sur le banc lors de la victoire contre Saint-Étienne (1-0), mercredi, entrant en jeu à la 82e minute à la place d’Alassane Plea.

C’est donc Eysseric qui a saisi sa chance contre les Verts. « Peut-être qu’aujourd’hui, dans l’investissement, le coach (Lucien Favre) pense que j’en fais plus que Mario », a dit le milieu de 24 ans.

Balotelli est fiévreux

Très énervé et déçu, selon tous ses partenaires, en sortant du Louis II après la défaite dans le derby à Monaco (3-0), Balo était à part pendant l’échauffement pour Nice-ASSE.

Balotelli ne s’est pas entraîné vendredi et est incertain pour le match à Rennes, dimanche.

« Super Mario » est « fiévreux », selon le club, et il est resté aux soins lors de la session matinale. « On l’avait tous senti fatigué à l’entraînement. Aujourd’hui (vendredi), il était malade », a affirmé Eysseric en conférence de presse.

