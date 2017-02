Sport

YOU ARE FIRED L'entraîneur de Leicester Claudio Ranieri a été démis de son poste ce jeudi quelques mois après avoir été sacré champion d'Angleterre...

Claudio Ranieri lors du match entre Leicester et Manchester City le 6 février 2016. - SIPANY/SIPA

20 Minutes avec AFP

Les dirigeants de Leicester ne font pas dans le sentimental. Quelques mois après avoir décroché un titre historique en Premier League avec Leicester, Claudio Ranieri a été démis de ses fonctions ce jeudi soir a annoncé le club anglais dans un communiqué.

Un licenciement qui intervient au lendemain de la défaite contre Séville (2-1) en 8e de finale de la Ligue des champions, compétition que dispute le modeste club anglais pour la première fois de son histoire. Ranieri paye la mauvaise première partie de saison de son équipe, classée 17e de Premier League malgré son statut de champion en titre, à un point de la zone de relégation.

>> A lire aussi : Leicester: Déçu par Mahrez, Claudio Ranieri veut «stimuler» l'Algérien

« La survie en Premier League était notre première et unique cible au début de la campagne. Mais nous sommes maintenant confrontés à une lutte pour atteindre cet objectif et un changement etait nécessaire pour maximiser nos chances sur les 13 derniers matchs », a déclaré le vice-président de Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Arrivé en juillet 2015 chez les Foxes, Claudio Ranieri avait sauvé le club de la relégation la première saison avant de le conduire vers son premier titre de champion d’Angleterre, un an plus tard.

Mots-clés :