FOOTBALL Les Verts veulent bousculer Pogba, Ibrahimovic et Mourinho...

Monnet-Paquet au duel avec Valencia lors de Manchester-United-ASSE le 16 février 2017. - Super/SilverHub/Shutter/SIPA

MU-ASSE: 1-0

But: Ibrahimovic (15e)

61e: Sinon, ça serait peut-être bien de faire entrer des joueurs frais devant? Les Verts n'ont pas eu une occase depuis le début de la seconde période.

58e: Ca fait plaisir de voir Florentin Pogba se réveiller. Le défenseur stéphanois vient de bouger Lingard puis Valencia. Comme un papa.

57e: Manchester va mieux et a repris le contrôle du ballon. Faut aller les remuer un peu là.

54e: Qu'elle était vilaine cette frappe de Paul Pogba. Essaie de cadrer mon loup, tu verras que c'est mieux.

53e: ENCORE ? Faut qu'ils se calment les Mancuniens sérieux.

Smalling a assommé captain Perrin qui reste au sol un long moment.... #MUFCASSE #ASSE — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 16, 2017

51e: Attention de pas prendre un deuxième but à la con qui compliquerait vraiment la qualif...

49e: BUT REFUSE A ZLATAN. J'ai eu très très peur mais le Suédois est bien hors-jeu.

47e: Et Martial qui commence avec un jaune pour un coup -assez fort- mis sur la tête de Malcuit. Ca méritait bien ça...

46e: ON REPREND.

21h59: Je vous remets le but d'Ibra si vous n'êtes pas devant votre TV. Regardez moi comme c'est chanceux.

[VIDEO] Europa League : Le but plein de réussite de Zlatan Ibrahimovichttps://t.co/nPgFpwntUE #MUFCASSE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 16, 2017

21h51: C'EST LA PAUSE. Les Verts ont eu des occasions mais sont menés après un coup franc très heureux d'Ibrahimovic. Faut y croire.

45e: Cette fin de première période est à sens unique tant les Verts dominent. Mais ça ne rentre pas...

44e: Oui mais c'est le foot mon bon monsieur.

sainté merite tellement mieux sur cette mi-temps — Philippe (@philousports) February 16, 2017

42e: Très peu de commentaires pour l'instant. Ca serait bien de vous réveiller un peu braves gens.

40e: OH LA NOUVELLE OCCASION POUR LES VERTS. Hamouma laisse Bailly sur place mais Monnet-Paquet ne peut la foutre au fond. Y a vraiment moyen de faire quelque chose.

36e: 3.000 supporters au taquet, ça fait BEAUCOUP de bruit.

Ambiance de DINGUE dans le parcage des Verts ! #MUFCASSE pic.twitter.com/knM5dc898O — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) February 16, 2017

33e: Vous pouvez faire des coeurs parce qu'il a fait bien le taf pour l'instant, le chauve dans le but.

31e: Et dans la foulée, Martial se remonte toute la pelouse et n'est pas loin de provoquer le deuxième but mancunien.

30e: OH LA PETITE FRAPPE DE SAIVET QUI PASSE JUUUUUUUUUSTE A COTE. Y a moyen, je vous dis.

30e: Ca n'est quand même pas très bandant Manchester United. Va falloir améliorer tout ça si vous voulez revenir bien en C1.

29e: Je trouve d'ailleurs que Florentin fait n'importe quoi depuis le début de ce match, tant défensivement qu'offensivement.

27e: Les frangins Pogba se font un petit match avec leurs potes.

25e: OH RUFFIER. LE GOAL DES VERTS S'INTERPOSE DEVANT MATA QUI TENTE POURTANT DEUX FOIS SA CHANCE. Bien joué gardien.

22e: Bon, le rythme n'est pas dingue. Les Stéphanois ne prennent pas l'eau, donc ça me fait dire qu'il y a encore moyen.

20e: Désolé amis stéphanois, mais il n'y a pas faute sur Jorginho. Donc pas de péno.

17e: RHO LES BOULES. Sérieux, les Stéphanois étaient plutôt bien dans le match et prennent ce pion à deux balles.

15e: ET LE BUT D'IBRAHIMOVIC SUR COUP FRANC. C'EST HEUREUX PARCE QU'IL EST DEVIE.

13e: Et Zlatan qui vient gratter un coup-franc... Y avait vraiment pas grand chose.

11e: Petits conseils amis supporters. Et pensez à bien vous hydrater aussi.

Information utile pour tous les Stéphanois ce soir #MUFCASSE pic.twitter.com/7tJBSfDtc2 — Estelle (@reustel) February 16, 2017

9e: But refusé pour les Mancuniens. Mata était hors-jeu de 123 mètres.

7e: On est très sereins dans les rangs stéphanois. Et vous, vous le sentez comment ? Venez vous exprimer dans les commentaires.

Je le dis et le répète, on va passer les 8eme #MUFCASSE — IAM 2017 (@Madger09) February 16, 2017

5e: Ca fait plaisir de revoir Zlatan. Même si ça serait bien qu'il la joue discret ce soir.

3e: C'ETAIT CHAUD DEVANT LE BUT STEPHANOIS. Hamouma dribble le gardien Romero mais n'arrive pas à conclure. Rageant...

2e: Alors vu la gueule de ses relances, il ne faut pas hésiter à aller mettre la pression à Eric Bailly. Gros potentiel de boulette pour le défenseur mancunien.

2e: C'est vrai qu'on les entend beaucoup devant la TV. Bravo.

L'ambiance de malade qu'ils mettent les stephanois #MUFCASSE — Gressus Jérémie FCN (@gressus56) February 16, 2017

1ere: ET C'EST PARTI. ALLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZ.

21h02: Les deux équipes rentrent sur la pelouse. On est prêts à vibrer. ALLEZ LES VERTS.

21h: PAS DE PLUIE A MANCHESTER EN FEVRIER ??? Mais tout se perd sérieux.

20h58: L'OL s'est imposé à 4-1 à Alkmaar et est donc presque qualifié pour les 8es. Ca serait bien de les imiter les Stéphanois...

20h50: Ca se remplit tranquillou à Manchester. Ils ne sont pas pressés les Anglais.

20h36: Les Stéphanois sont très chauds.

Le parcage stéphanois à l'entrée des Verts sur le terrain. #MUFCASSE pic.twitter.com/06GCEK2X2P — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) February 16, 2017

20h05: Et celle de Manchester. Les stars sont là, tout va bien.

20h05: On a la compo stéphanoise. Pas d'énorme surprise, soyons francs.

20h05: Faîtes pas les touristes trop longtemps hein.

20h05: Sinon, on vous raconte comment Paul Pogba, qui affronte son grand-frère Florentin ce soir, a été façonné par ses frangins. Lisez ce papier, et vite.

20h05: Ca peut vous paraître dingue, mais certains supporters stéphanois ont décollé vers l'Angleterre sans le moindre billet. On vous raconte leur histoire.

Ligue Europa: Qui sont ces supporters de l'ASSE qui débarquent à Manchester sans billet pour le match? https://t.co/QcZU8eXDXE pic.twitter.com/7ck5Y17Exb — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) February 16, 2017

20h05: N'ayons pas peur des mots, les Verts n'avaient plus connu pareil rendez-vous depuis leurs épopées européennes qui ont construit leur légende. Sorti de son groupe de Ligue Europa, Saint-Etienne a le redoutable privilège de se frotter au Manchester United de José Mourinho, Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba dès les 16es de la Ligue Europa. A Old Trafford, Romain Hamouma et ses partenaires vont essayer de ne pas être tétanisés par l'enjeu pour se garder une chance de qualification au retour à Geoffroy-Guichard dans une semaine. Courage messieurs.

