Sport

FOOTBALL Tout ce qu'il faut savoir pour préparer sereinement le grand match de ce soir...

Les joueurs du PSG à l'entraînement à la veille du match contre Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le 13 février 2017. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

N.C.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

12h06: Petit point sondage. Vous êtes une majorité à croire en une belle victoire de Paris, pour l'instant. J'aime cet optimisme.

11h55: Petit coup d'oeil à la une du Mundo Deportivo du jour. Où l'on était visiblement moyennement inspiré pour le titre. Et où la Saint-Valentin s'est glissée de manière très subtile en bas à droite...

Problemas de ereccion ? - Mundo Deportivo

wlad89

La question c'est est-ce qu'il vaut mieux un Kimpembe à 100% ou un Silva diminué (physiquement ou psychologiquement), pour moi y a pas photo sachant que Kimpembe a déjà démontré à plusieurs reprises son immense talent! J'attends plus de voir si c'est Rabiot ou Pastore qui sera aligné à la place de Motta (avec un gros penchant pour Pastore pour l'animation du jeu et le plaisir visuel!!!).

>> Je pense la même chose pour Kimpembe, qui a pour moi un potentiel à la Umtiti. Mais c'est quand même un sacré challenge ! Après pour le milieu, Pastore est beaucoup trop juste pour être titularisé. La question ne se pose même pas. Et je mets une pièce sur un énorme match de Rabiot. Ce soir, c'est pour lui.

11h40: Vous le voyez comment, vous, ce match ? Perso je penche pour le nul (scores non contractuels, mais vous voyez l'idée quoi).

11h28: Apparemment, pour jouer au PSG quand on est Sud-Américain, il faut être né un 14 février. Du moment qu'ils fêtent ça sur le terrain...

Le @PSG_inside souhaite un très joyeux anniversaire à @ECavaniOfficial qui fête ses 30 ans et à Angel Di Maria qui lui fête ses 29 ans ! 🔴🔵 pic.twitter.com/fXOFLUi7B1 — PSG Officiel (@PSG_inside) February 14, 2017

11h20: Dans un registre un peu plus sérieux, on a ça sinon. Deux éliminations en quarts de finale, un double confrontation en poule qui a mal tournée... Les Parisiens version Qatar n'y arrivent pas contre le Barça. Forcément, on se demande s'ils y croient eux-mêmes avant ce nouveau rendez-vous.

PSG-Barcelone: Comment dépasser ce foutu complexe d’infériorité? https://t.co/zUn0CKdy1P pic.twitter.com/1r9lCUacYS — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 14, 2017

11h10: Quelques lectures maison pour cette fin de matinée. Tout d'abord, on a besoin de vous, public. Vous avez sûrement remarqué que ce PSG-Barcelone tombait le soir de la Saint-Valentin. L'occasion idéale pour des vannes pourries et des spots de pub gênants, évidemment. Alors on vous propose dans ce sondage de classer les phrases machistes que vous avez entendu / que vous entendrez forcément aujourd'hui. Avec une belle photo d'OSS 117 pour illustrer tout ça.

Quelle est LA phrase la plus machiste que vous entendrez sur PSG-Barça et la Saint-Valentin? https://t.co/pS2CuV8gjp pic.twitter.com/ajrRf1WTJT — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 14, 2017

11h06: Moins d'incertitudes côté Barça >> Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar.

Alors oui, devant, ça fait flipper. Mais c'est pas aussi serein qu'avant derrière et au milieu et il y aura des coups à jouer à condition d'aller très vite à la récup' et de cavaler comme des foufous pour les attaquants parisiens. Voilà pour mon analyse (dont on se fout pas mal, mais bon).

11h03: D'ailleurs, on va faire un point compos probables. Parce que pour épauler la jeunot, Emery serait tenté d'aligner Maxwell à gauche, alors que c'était Kurzawa qui devait jouer à la base. Il y a aussi un doute sur l'identité du 3e homme devant.

Ça donnerait pour le PSG >> Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Rabiot, Verratti, Matuidi - Di Maria ou Lucas, Cavani, Draxler.

11h00: Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu ça passe ou ça casse pour lui. Le gamin peut se révéler vraiment au très haut niveau comme être traumatisé pour cinq ans après un bouillon monumental. C'est quand même un gros coup dur pour Paris cette histoire...

10h58: Du coup, gros baptème du feu pour Presnel Kimpembe, qui va disputer ce soir son premier match de Ligue de champions. Face à Messi, Suarez et Neymar. Tranquillou.

10h56: Ce matin, on parle beaucoup de Thiago Silva, dont le forfait a été annoncé hier soir. Le Brésilien est officiellement blessé au mollet, mais il y a des doutes. La gêne serait très mineure, et même au sein du club on s'interroge. L'Equipe du jour sous-entend clairement que c'est plus psychologique qu'autre chose.

10h53: BONJOUR BONJOUR ! Et oui, on est déjà dans le match, à trépigner sur notre siège. Ça va être très long avant le coup d'envoi ce soir, alors autant passer le temps ensemble à partager toutes les infos qui traînent autour de ce PSG-Barça !

La troisième sera-t-elle la bonne ? Après avoir buté deux fois sur le Barça en quarts de finale, le PSG espère enfin escalader la montagne catalane, qui se dresse cette fois dès les huitièmes. Pour cela, il ne faudra pas se rater ce soir à domicile. L’affiche est en tout cas toujours aussi excitante. Pour vous aider à l’aborder dans les meilleures conditions, on va vous faire vivre l’avant-match dès la fin de matinée. Soyez sûrs que vous aurez toutes les infos, importantes ou marrantes, en naviguant sur ce live.

>> N’hésitez pas à participer en partageant avec nous tout ce qui vous passe par la tête dans l’attente du coup d’envoi. On est là pour vous…

Mots-clés :