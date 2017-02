Sport

FOOTBALL La fête des amoureux tombe en même temps que le match de l'année et ça délie certaines langues...

Alors ce PSG-Barça, comment il se prépare mon petit ? - DR

Romain Baheux Google+

Twitter

L’UEFA devrait réfléchir à deux fois en pondant ses calendriers. Cette saison, le tirage au sort de la Ligue des champions nous a ainsi programmé ce huitième de finale aller entre le PSG et le Barça le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Entraînant une cascade de vannes, analyses ou pubs sur la concomitance entre rendez-vous des amoureux et rendez-vous des footeux.

Partagez votre meilleure (pire) excuse avec le hashtag #DSLVALENTINE et remportez un dîner en amoureux grâce à #NiveaMen ! 💝 pic.twitter.com/OVQsjvqlCC — PSG Officiel (@PSG_inside) February 13, 2017

Donc, les hommes voudraient mater le match avec des bières pendant que les femmes tiendraient absolument à être couvertes de roses dans un resto chic. Vous trouvez ça sexiste ? Ça l’est, et puisqu’on a envie de se marrer un peu avec ça, venez voter pour LA phrase la plus machiste que vous avez entendue - ou allez entendre - associant cette rencontre et la Saint-Valentin. Promis, vous allez reconnaître un proche, un pote ou un collègue. Voire vous-même. Allez, exprimez-vous.

Mots-clés :