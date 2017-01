Sport

FOOTBALL Deux duels de clubs de Ligue 1...

Maxime Lopez fête un but contre Dijon le 10 décembre 2016. - JEFF PACHOUD / AFP

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Toulouse - Marseille: 0-0

Lens-Metz: 0-0

Lorient-Nice: 0-0

Clermont-Bordeaux: 0-0

Sainte-Geneviève-Caen: 0-0

22': La défense de l'OM ne rassure pas du tout. Honnêtement, on parle de Payet et d'un paquet de joueurs mais d'assez peu de défenseurs, alors que bon, y a du taff quand même dans ce secter.

19': C'est toujours du 0-0 partout ailleurs.

17': OH TREJO ce qu'il loupe ! Il tire à côté de la balle seul à cinq mètres. Braithwaite est en train d'ouvrir la défense de l'OM.

14': Pour l'instant c'est un super match, il faut le dire. Ca va très vite d'un but à l'autre. Ceci était peut-être aidé par le fait qu'il n'y a pas de milieu de terrain des deux côtés.

11': L'OM c'est assez sexy pour le moment il faut le dire. C'est juste dommage qu'il y ait Cabella quoi.

8': Tiens le premier but de l'aprem est pour Auxerre face à Troyes. Bon, pas sûr que ça intéresse grand-monde ici.

5': LA MINE de Doumbia ! Première fois que Toulouse sort de son camp et ça se termine par une parade de Pelé.

4': L'OM surdomine en ce début de match. Déjà deux ou trois centres sur le but de Lafont...

2': Voici la compo de l'OM pour les fans olympiens...

1': C'EST PARTI !!!!

14h12:On va suivre en priorité TFC-OM, mais on aura un oeil sur les autres matchs, promis promis.

14h10: Vous êtes chauds? C'est l'heure du multiplex!

13h15: Voila le programme de ce mini-multiplex

Toulouse - Marseille: 0-0

Lens-Metz: 0-0

Lorient-Nice: 0-0

Clermont-Bordeaux: 0-0

Sainte-Geneviève-Caen: 0-0

Coup d'envoi à 14h15

13h15: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. Il fait froid sur la France, c'est le premier week-end de l'année => COUPE DE FRANCE

Bon, on va pas se le cacher, on a un peu été sevrés d'exploits et de belles histoires pour l'instant dans ces 32e de finale de la Coupe de France. Ok, on a Sarreguemines qui a tapé Reims, mais bon, à l'heure actuelle, les seuls clubs de Ligue 1 qui ont pris la porte l'ont été par d'autres de l'élite. Remarquez c'est pas forcément près de changer puisque le multiplex du début d'après-midi nous offre deux duels entre tops clubs: Toulouse-OM et Lorient-Nice. Et quelques autres affiches pas dégueu dégueu.



>> On se retrouve autour de 14h pour avoir du fun de notre compagnie.

Mots-clés :