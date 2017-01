Sport

FOOTBALL Toutes les infos et les rumeurs du 5 janvier 2017...

Lucas Alario avec Angel Di Maria sous le maillot de l'Argentine - Fernando Llano/AP/SIPA

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Les principales informations du 5 janvier

> Le PSG ne veut pas d'Alario

> Nice est sur un gros coup

> James Rodriguez ne quittera pas le Real

10h30: Grand jeu: trouvons une doublure à Cavani...

Bon on a fait un rapide briefing pour trouver une doublure à Cavani, puisque le PSG semble se galérer. On a quand même mis quelques critères dans notre recherche

> Que ce soit crédible

> Que ce soit vraiment une doublure

> Qu'il puisse jouer la Ligue des champions

Voilà ce qu'on a trouvé. Votez si oui ou nous vous en voudriez pour remplacer Cavani. Et si vous avez de meilleures idées, dites-nous en commentaires.

10h25: Jesé ne répond pas au téléphone... et n'aurait pas très envie d'aller à Rome

Il a l'air sympa à gérer, le petit Jesé. En dehors du fait qu'il touche pas une bille, l'attaquant du PSG semble aussi avoir un bon petit caractère. Alors qu'il est en instance de départ, il aurait coupé son téléphone pendant toutes les vacances, selon l'Equipe, devenant injoignable pour ses dirigeants. Et il serait aussi en passe de refuser un prêt à la Roma, juste par ce qu'il préfère retourner chez lui, à Las Palmas.

10h20: James Rodriguez va rester au Real

Il a toute l'Europe à ses pieds, mais il va rester du côté de Madrid manquer quelques Chipirones de plus. James Rodriguez ne quittera pas le Real cet été, il l'a confirmé au micro de BeIN Sport après la victoire face à Valence, où il a d'ailleurs marqué. « Quitter Madrid ? Dans l’équipe, on veut tous jouer. Maintenant, je suis bien, nouvelle année nouvelle vie. Je reste ici ».

>> A lire aussi : VIDEO. Real Madrid: Zizou fête sa première année au club avec une branlée contre Séville, la vie est belle

10h15: Nice tente (encore) un gros coup

Même si ça ne vous dit peut-être rien. Mais Luiz Gustavo, c'est du très solide au milieu. Super joueur de ballon, 41 sélections avec le Brésil, il pourrait être lâché par Wolfsburg pour un prêt, selon Sky Sport Italia. Et Nice serait sur le coup. On vous met une petite vidéo pour le plaisir si ça ne vous dit rien.

10h10: Finalement, le PSG ne veut pas d'Alario (c'est Nasser qui le dit)

On en parlait depuis longtemps pour être enfin la doublure de Cavani que le PSG recherche. Mais apparemment, « ce ne sera pas Lucas Alario, c'est sûr », a expliqué le boss du PSG Nasser al-Khelaïfi à Infosport+. Bref, pas de nouvel argentin à Paris avec Di Maria, Pastore et Lo Celso.

10h: Salut à tous et bienvenue dans le journal du mercato de 20minutes. Aujourd'hui au programme. Comme d'habitude n'hésitez pas à commenter !

> Le PSG ne veut pas d'Alario

> Nice est sur un gros coup

> James Rodriguez ne quittera pas

Une rumeur à la con? Une info vérifiée? Un avis tranché? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer voter journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l'OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

>> Jeudi 5 janvier 2017...

Mots-clés :