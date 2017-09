Héros du film «Raging Bull» et boxeur de légende, Jake LaMotta est décédé

Jake LaMotta — SIPA

On se souviendra sans doute plus pour le film qui retrace sa carrière que sa carrière elle-même. Jake LaMotta, champion du monde de boxe des poids moyens de 1949 à 1951, est décédé mardi à l'âge de 96 ans. Son histoire tumultueuse dans le Bronx, à New York, a été racontée magistralement au cinéma dans le film de Martin Scorcese «Raging Bull», en 1980.

Le rôle de LaMotta a offert à Robert de Niro l'oscar du meilleur acteur de la même année. L'une des plus célèbres victoires de Jake LaMotta a eu lieu en 1949 face au Français Marcel Cerdan. Connu pour sa capacité à encaisser les coups, LaMotta n'a jamais été K-O. en 106 combats.