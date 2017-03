Sport

BIATHLON Martin Fourcade va finir le boulot, comme d'habitude...

France's Martin Fourcade competes during the 2017 IBU Biathlon World Championships in Hochfilzen on February 12, 2017 - FRANCK FIFE/AFP

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Classement provisoire (2/4)

1. Norvège

2. Kazakhstan

3. USA

12h10: Il y a un petit groupe qui se détache. La Norvège est devant avec 15 secondes d'avance sur les Etats-Unis, Ukraine, Kazakhstan et France.

12h08: Bjoerndahlen ! La légende norvégienne fait deux fautes et relance un peu la course. Simon Fourcade en fait une, ça va. Les Bleus sont 5e à 13 secondes de la tête, Norvège et Etats-Unis.

12h07: C'est à Simon Fourcade de tenter de faire remonter la France. Il revient bien en forme sur cette fin de saison après avoir souffert à cause d'une maladie.

12h04: Jean-Gui Béatrix passe le relais en 7e position, à 16 secondes de la Norvège en tête. Ca va, ça reste jouable.

12h: Pour l'instant

1. Norvège

2. Kazakhstan

3. USA

11h57: Ohhh deux pioches pour le Français. Bon il s'en sort bien parce qu'une faute de plus et la course était quasi perdue. Là il ressort à 15 secondes de la tête. Ce n'est pas génial mais ce n'est pas dramatique non plus.

11h55: Allez on arrive au tir debout. Souvent celui qui fait la différence...

11h53: Il est en queue de peloton de tête notre Béatrix, à 8 secondes de la tête. A noter que l'Italie et la Russie ont déjà fait de grosses fautes et prennent un gros retard.

11h51: Aie une pioche pour Jean-Guillaume Béatrix, qui perd un peu le contact avec la tête, à une dizaine de secondes de l'Allemagne.

11h49: Allez on va arriver au premier tir. Assurer l'essentiel, pour l'instant, c'est l'objectif.

11h47: C'est Jean-Gui Béatrix qui s'est élancé pour la France. Il est pour l'instant pas mal placé dans le peloton de tête, avec toutes les nations favorites.

11h45: C'est parti !

11h45: Allez ça va partir en Corée du Sud, où il fait nuit. Le décalage horaire, vous vous en doutez bien.

11h35: Allez, départ d'ici dix minutes sur la piste de Pyeongchang, qui accueillera les JO dans un an maintenant.

11h35: Chez les filles, ce matin, la France a été à la lutte pour la victoire durant toute la course mais s'est effondrée au dernier tir, laissant l'Allemagne pourtant privée de sa star Laura Dahlmeier, laissé au repos, remporter tranquillement le relais dames de Pyeongchang (Corée du Sud), comptant pour la Coupe du monde de biathlon.



Les Bleues ont terminé 6e.

11h35: Salut à tous! Bienvenue sur 20minutes pour le dernier relais de l'année.

La saison est bientôt finie, alors profitons-en. L'équipe de France masculine de biathlon va s'élancer à 11h45 à Pyeongchang pour le dernier relais de l'année. Au programme: 4x7,5 kilomètres, deux tirs pour chaque bonhomme. Hormis Martin Fourcade, qui sera lancé en dernier, l'équipe de France sera composée de son frère Simon, Simon Desthieux et Jean-Guillaume Béatrix. Comme d'habitude, nos adversaires principaux seront l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège et la Russie.

>> On se retrouve vers 11h40 pour le début de ce relais...

Mots-clés :