Mondiaux d'athlétisme: Ça passe pour Vicaut et Bolt, Mo Farah roi du 10.000m

Première soirée à Londres, et les favoris ont répondu présents, vendredi. Devant son public, Mo Farah a conservé son titre sur 10.000 mètres. Du côté des sprinteurs, le roi Usain Bolt et le Français Jimmy Vicaut se sont qualifiés pour les demi-finales du 100m.

10 médailles à la suite pour Farah

MO FARAH ROI SUR SES TERRES !!! 🇬🇧🇬🇧

EN ROUTE VERS UN TROISIEME DOUBLE HISTORIQUE !! 😲😲 #London2017 #athlétisme pic.twitter.com/2RMgwfTLwG — francetv sport (@francetvsport) August 4, 2017

Le Britannique Mo Farah a conservé son titre mondial sur 10.000 m au terme d’une âpre lutte. Farah (34 ans) a dû jouer des coudes à 600 mètres de l’arrivée, mais personne n’a réussi à résister à son accélération dans le dernier tour de piste. Il devance, en 26 min 49 sec 51/100, meilleur chrono de la saison, l’Ougandais Joshua Cheptegei (26 : 49.94), pas encore 21 ans, et le Kényan Paul Tanui (26 : 50.60).

Il s’agit de sa 10e médaille d’or consécutive entre Mondiaux et JO depuis 2011. Mo Farah, qui abandonnera la piste pour se consacrer entièrement aux courses sur route après les Mondiaux, où il doit encore défendre sa couronne du 5000 m.

Vicaut et Bolt qualifiés

Il a rouspété après la course, se plaignant des starting-blocks, mais Usain Bolt s’est quand même imposé. Après un départ poussif, il a refait son retard et remporté sa série en 10'07''. Dans la même course, le Français Jimmy Vicaut a pris un départ canon mais a perdu du terrain dans les 40 derniers mètres. Il termine 3e en 10'15''. Les demi-finales et la finale se disputeront ce samedi soir.

Perche : L’américain Jennifer Suhn éliminée

Jennifer Suhr, détentrice du record du monde en salle avec 5,03 mètres, a été éliminée dès les qualifications après un zéro pointé. Suhr, championne olympique de la discipline à Londres en 2012 et vice-championne olympique à Pékin en 2008, a commencé son concours de qualifications à 4,55 m mais a échoué à trois reprises à passer la barre alors que la hauteur de qualification était fixée à 4,60 m. Favorite du concours, la Grecque Ekaterini Stefanidi n’a eu besoin que d’un seul saut à 4,60 m, pour assurer sa place en finale.