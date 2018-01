Real Madrid: Ronaldo n'a plus mal à l'oeil et se trouve «toujours beau», nous voilà rassurés

Miror ô mon miroir, dis-moi que je suis le plus beau... — EFE/SIPA

Cristiano Ronaldo va mieux, il n'a perdu la ni la vue, ni son boulard. Touché au niveau de l'arcade et tout autour de l'oeil au moment d'inscrire un but de la tête face à La Corogne le week-end passé (7-1), Cristiano Ronaldo est revenu sur l'épisode lors d'un entretien accordé au réseau social chinois Dongqiudi.

«Les joueurs me donnent souvent des coups durant les matches car ils doivent m'arrêter mais cette fois-ci je n'ai pas été chanceux. Aujourd'hui, je me sens mieux, je suis toujours heureux et toujours beau et ma vue est aussi bonne qu'avant alors il n'y a pas de problème.» Ouf, on est un peu soulagés par ici, on avait peur qu'il finisse avec un oeil de pirate comme Jean-Marie Le Pen. CR7 n'aura donc aucune excuse s'il passe à travers lors du déplacement délicat du Real sur la pelouse de Valence, quelques jours après une piteuse élimination en Coupe du Roi.