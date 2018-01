La Danoise Caroline Wozniacki a remporté son premier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie en battant en finale la Roumaine Simona Halep en trois sets 7-6 (7/2), 3-6, 6-4, samedi à Melbourne. Wozniacki, 27 ans, récupère la première place mondiale, aux dépens d'Halep, six ans après l'avoir perdue début 2012 après avoir été N.1 pendant 67 semaines sans victoire en tournois majeurs.

WHAT. A. MATCH.@CaroWozniacki wins her maiden Grand Slam with victory against Simona #Halep in the #AusOpen Women's Final!



