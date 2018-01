FC Nantes-PSG: Chapron certifie (à Kita) qu'il n'a «pas fait exprès de donner un coup de pied»

Tony Chapron. — FRANCK FIFE / AFP

C’est presque risible. Dimanche soir, certains journalistes ont attendu très longtemps après le match de pouvoir discuter avec Tony Chapron, l’arbitre de Nantes-PSG (0-1). Malgré lui, il est devenu la vedette de la rencontre, gagnée par le leader de la Ligue 1, dimanche soir. Dans le temps additionnel, l’arbitre a « gratifié » le monde du foot d’un geste assez lunaire. Et pour cause : il a donné un coup de pied à un joueur nantais (Diego Carlos) qui l’avait fait trébucher (involontairement), avant de l’exclure une fois relevé !

Après le match, le délégué et les arbitres se sont enfermés dans leur vestiaire. L’entraîneur nantais Claudio Ranieri et le président Waldemar Kita n’ont pas été autorisés dans un premier temps à pouvoir échanger avec l’arbitre. « Monsieur Chapron doit se faire masser, ça se passe comme ça maintenant, préfère en rire le président nantais, qui évoquera un "gag" en parlant de ce fait de jeu surréaliste. On ne peut pas le voir avant une demi-heure. Il est en forme car il a rigolé en sortant. » WK a finalement pu échanger avec Tony Chapron quelques minutes plus tard.

« On a eu un échange très calme, très courtois, a expliqué, sans s’énerver, Kita, au sortir du vestiaire des arbitres. Il me dit qu’il n’a pas voulu mettre un coup au joueur et il s’est senti pousser par le joueur. C’est pour ça qu’il lui met un deuxième carton jaune. » Un journaliste insiste : « A-t-il évoqué son coup de pied au joueur nantais ? » « Il me dit qu’il n’a pas fait exprès de mettre un coup de pied, poursuit Kita. Je ne peux pas croire qu’il l’a fait exprès ! Il m’a dit en revanche qu’il allait revoir l’action et que si ce n’était pas la bonne décision, il ferait enlever le carton… » Faire cela signifierait que l’arbitre reconnaît son erreur. Cela ne semble pas du tout en prendre le chemin.

Silence radio du côté de l’arbitre

Tony Chapron n’a pas souhaité s’exprimer publiquement après la rencontre. Il a quitté la Beaujoire aux alentours de minuit, très discrètement. Arbitrera-t-il Angers-Troyes, mercredi prochain, match sur lequel il est prévu ? Affaire à suivre. Diego Carlos, lui, en revanche, sera suspendu (automatiquement) pour le déplacement du FCN à Toulouse, mercredi. « Ce n’est pas juste, estime l’entraîneur nantais Claudio Ranieri, qui n’a pas souhaité commenter l’attitude de Chapron. Je pense que mon joueur ne doit pas être suspendu. »

