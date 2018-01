VIDEO. Ruhpolding: Enorme Fourcade... Le Français colle une gifle à Boe et remporte l'individuelle

Martin Fourcade était très, très, très fort mercredi — Martin Schutt/AP/SIPA

L’histoire ne dit pas si Johannes Boe était dans un de ces jours « sans ». Qu’importe. Mercredi, sur la mythique piste de Ruhpolding, Martin Fourcade était beaucoup trop fort sur les skis pour son dauphin sur l’individuelle de 20 km, au point de lui coller une grosse minute et six secondes dans les gencives. Le Français a plus globalement repoussé la concurrence loin, très loin derrière pour s’adjuger la première course de cette nouvelle étape de la Coupe du monde.

Première place pour Martin Fourcade après avoir franchi la ligne d'arrivée ! Johannes Boe s'empare de la troisième position à près d'une minute de retard sur le Français ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/8YPCSpn5h9 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) January 10, 2018

On ne pourra cela dit pas parler de course parfaite pour Fourcade, auteur d’une faute de rien du tout sur le dernier tir debout. L’erreur est d’autant plus relative que le plus jeune des frères Boe, son seul réel adversaire, a lui aussi échoué une fois à son dernier passage sur le pas de tir.

Comme Martin, Johannes Boe fait une erreur et termine sur un beau 19/20. #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/AuRVOq8Uit — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) January 10, 2018

Guigonnat aux portes du top 10, Bjoerndalen quasi hors-JO

Les autres Français, à l’exception du prometteur Guigonnat (12e), ont déçu sur les neiges allemandes mercredi. Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet sont partis trois fois à la faute pour terminer dans le ventre mou du top 20 à trois minutes et 30 secondes de Fourcade.

Petite larme aussi en pensant à Ole-Einar Bjoerndalen​. La légende du biathlon, quatrième à la mi-course, avait besoin d’un top 10 pour rêver d’une présence aux JO. Ses rêves ont été anéantis par trois fautes dans la deuxième moitié de l’individuelle et une 42e place. On y aura cru jusqu’au bout.