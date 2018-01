TFC-Nice: L'élimination? Pas un coup d'arrêt pour l'entraîneur niçois Lucien Favre

L'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre. Illustration. — M. Ciambelli / Sipa

Auteur d’un match assez décevant, l’OGC Nice a encore chuté dès les 32es de finale de Coupe de France.

Lucien Favre et ses joueurs ont déjà basculé sur le quart de finale de Coupe de la Ligue contre Monaco à l’Allianz Rivera, dès mardi.

L’élimination de l’OGC Nice en Coupe de France, ce samedi à Toulouse, a rendu au moins un homme très malheureux : le portier Yoan Cardinale, inconsolable après une nouvelle boulette qui a entraîné le but de Somalia, le seul du match. « J’ai joué avec de très, très grands gardiens, comme Neuer [au Bayern Munich], et ce sont des choses qui arrivent », a voulu dédramatiser Dante, le capitaine azuréen.

Son entraîneur Lucien Favre ne s’est pas départi lui non plus de son flegme : « Il faut appeler un chat un chat, Yoan relâche le ballon, ça arrive, c’est comme ça, on ne va pas prendre ce prétexte-là non plus pour dire "le gardien a fait une erreur". »

« Nous sommes revenus de très loin »

Fin novembre, Nice avait réussi à s'imposer au Stadium en Ligue 1 (1-2) à dix contre onze, après avoir été mené 1-0.

Mais cette défaite qui inaugure 2018 n’est pas un coup d’arrêt, assure le technicien suisse : « Nous sommes revenus de très loin. On a fait une série au cours de laquelle on a pris beaucoup de points. Ça tient à rien du tout. On est déçus car on pouvait quand même espérer passer mais c’est comme ça. »

Objectif derby

Cette quatrième élimination consécutive dès les 32es de finale de la Coupe de France ne semble donc pas traumatiser l’actuel sixième de Ligue 1, toujours en lice en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue, avec un alléchant derby à domicile prévu mardi contre Monaco, en quart de finale. « L’ASM a économisé six titulaires ce samedi en Coupe de France [à Yzeure, National 2], observe Favre. L’équipe prépare vraiment le match de mardi. » Et l’OGCN désormais aussi, après une prestation plutôt pâlotte à Toulouse, où ses attaques ont globalement manqué de précision et de percussion, à l’image d’un Alassane Plea décevant.

Putain Plea signe à Villarreal, West Ham, Poursmouth ou n’importe où mais pars loin! Ma santé en dépend. J’en peux plus de te voir croquer autant à chaque match. #TFCOGCN #OGCNice — Pseuman (@pseuman) January 6, 2018

« C’est un jour sans, plaide Dante. Il est possible que mardi, on n’ait même pas une occasion et qu’on marque deux buts ! Il faut garder la tête haute. » Et récupérer si possible quelques joueurs. On peut penser que l’avant-centre Mario Balotelli, ménagé face au TFC, sera aligné face à Monaco, même si Favre laisse planer le doute. Idem pour le milieu offensif Pierre Lees-Melou, forfait ce samedi pour cause de gastro. En revanche, cela sent mauvais pour le précieux arrière droit Arnaud Souquet, blessé au pied et sorti en cours de jeu…