Alerte enlèvement: Le petit Javier Pastore est attendu au PSG de toute urgence

On peut donc être un immense footballeur connu de tous en 2018 et disparaître de la surface de la terre sans éveiller les soupçons. Le PSG a repris l'entraînement en début de semaine et Javier Pastore ne s'est toujours pas pointé à la reprise. Pire, il n’aurait prévenu personne au sein du club où tout le monde se demande à quoi jouer l’Argentin.

Alors que Cavani, lui aussi en retard, a fini par se ramener avec un mot d’excuse, Pastore reste introuvable. « C’est mieux que les joueurs commencent l’entraînement avec le groupe mais on va écouter l’argumentation qu’ils vont donner au club et à moi » déclarait encore Emery la veille, alors qu’il était relancé sur d’éventuelles sanctions visant les deux Sud-Américains. Si c’est un moyen de mettre la pression à Nasser El-Khelaïfi cet hiver mon petit Javier, on peut déjà te dire que c'était pas la bonne façon de faire.​ Il faut rentrer maintenant.