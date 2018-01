La nouvelle star de Liverpool Mohamed Salah remporte le Ballon d'Or africain

Mohamed Salah, qui a mené l'Egypte à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1990 et meilleur buteur de Liverpool, a reçu jeudi soir à Accra le Ballon d’or africain 2017, remis au meilleur joueur du continent. L’Egyptien a devancé le Sénégalais Sadio Mané, deuxième, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, troisième.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY