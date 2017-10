VIDEO. Mondial 2018: L'Egypte qualifiée pour la première fois depuis 1990, il en pleure de joie dans son salon

C’est la vidéo virale de cette semaine qualificative pour le mondial qui est en train de s’achever. On y voit un certain Ashraf, supporter acharné de l’Egypte, se mettre dans des états pas possibles après le penalty victorieux de Mohamed Salah, qui a envoyé son pays à la Coupe du monde à la 95e minute de son match contre le congo au Caire (2-1).

So my dads soccer team won and this was the result.... 😭😭😭🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/3zdHmf0E5P