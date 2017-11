Salut les poneys éclectiques ! Bienvenue sur 20minutes.fr, votre seconde maison, en gros. Installez-vous confortablement, les bières sont au frigo (j'ai aussi pris du jus d'orange et du Cacolac pour les enfants et les gens sages). Bon, j'ai du mal à vous cacher mon excitation à l'idée de vous commenter cette affiche à faire pâlir un Bernard Montiel en sortie de séance d'UV. Amiens-Monaco, ça pète non ??? C'est bien simple, depuis qu'on m'a annoncé que c'était moi qui m'y collait, je n'ai pas dormi de la nuit. Comment ça je manque de crédibilité ? Hé bien détrompez-vous, je pense qu'on va assister à une rencontre sympathique.

>> On se donne rendez-vous sur les coups de 20h30 pour vivre cette affiche tous ensemble comme de bons vieux copains de lycée.