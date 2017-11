Salut les ami(e) s et bienvenue sur 20minutes.fr pour suivre ce match amical entre l’équipe de France et la nationalmannschaft. Deux ans tout pile après les attentats de Paris et du Stade de France, les deux sélections se retrouvent ce soir outre-Rhin pour un match à haute valeur symbolique, mais pas que. Et non, pas que, puisque Didier Deschamps et son staff ont aussi en tête la préparation au Mondial 2018 en Russie. Après la victoire assez tranquille face au Pays de Galles vendredi dernier, voilà un test d’une toute autre importance. On va voir ce que les Bleus ont dans le bide, à huit mois d’un voyage scolaire en Russie qu’on espère victorieux.

>> On se retrouve sur les coups de 20h30 pour lancer cette belle soirée tous ensemble.