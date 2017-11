Ligue 1 : «Notre vrai derby, c’est Bordeaux-OM, je veux l’union sacrée», clame Stéphane Martin

Stéphane Martin, le président des Girondins de Bordeaux. — Nicolas Tucat / AFP

Stéphane Martin a décidé de prendre la parole avant le choc face à l’OM.

Après les derniers mauvais résultats, ils lancent un appel à « l’union sacrée » pour ce match.

Le président des Girondins de Bordeaux demande aux supporters de mettre une ambiance de coupe d’Europe dimanche.

C’est un match toujours particulier notamment à cause de sa dimension historique (Marseille n’a plus gagné à Bordeaux depuis 40 ans). Mais cette année, cette rencontre prend encore une importance supplémentaire pour les Girondins de Bordeaux après les derniers mauvais résultats (cinq matchs sans victoire). Alors que la crise couve de plus en plus au Haillan, Stéphane Martin, le président bordelais, demande à tout le monde face front face à l’OM pour relancer le club.

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux: Quand Diego Rolan trolle l'OM et ses «sardines»

Quel est votre discours avant ce choc dimanche ?

Je pense que ce sont des périodes où c’est important de parler. Les joueurs doivent se parler. Tout le monde est conscient de l’importance de ce match. C’est le match de l’année pour les Girondins. Notre vrai derby, c’est contre l’OM. Cette saison, il est encore plus important avec cette série négative.

Tout le monde est conscient de l’importance ce match. C’est le match de l’année pour les Girondins

Stéphane Martin : "Ça ne sert à rien d'enfoncer les joueurs quand ils sont déjà très affectés" #girondins ⬇️ https://t.co/2kTyCqUUgi — Girondins Analyse (@Ganalyse) November 9, 2017

Appelez-vous à la mobilisation générale ?

Tout le monde est mobilisé ! Il faut qu’on soit tous solidaires. On se doit d’être derrière les joueurs et le staff. Mais surtout, les supporters doivent être avec nous. Je souhaite qu’ils mettent une ambiance de coupe d’Europe sur cette rencontre. A Bordeaux, ils savent le faire quand il faut.

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux: Pour le tifo géant de leurs 30 ans, les Ultramarines lancent une cagnotte

Vous pensez que cela pourra jouer ?

Je me souviens de nombreux matchs où les joueurs ont été portés par le public. On dit toujours que le public bordelais est froid ou je ne sais quoi mais ce n’est pas vrai. Sur les matchs clés, ils sont toujours là et effectivement, je veux l’union sacrée face à Marseille.

La confiance a un peu disparu et en même temps, la pression augmente. Les joueurs jouent avec la peur au ventre

Sankharé et Jovanovic suspendus face à l’OM après #SRFCFCGB #Girondins — Thibaud FCGB (@Thibaud_GdB) November 3, 2017

Ressentez-vous la pression après les derniers mauvais résultats ?

La pression, elle est toujours présente car on a des objectifs élevés. Mais, elle est exacerbée quand il y a une mauvaise série comme aujourd’hui et qu’il y a un match aussi important qui arrive. Après, il faut s’en servir et vivre avec ! Ça doit se transformer en énergie positive.

>> A lire aussi : Ligue 1: Ce Bordeaux-Marseille était un très bon match nul !

Qu’est-ce qu’il ne va pas actuellement pour vous ?

La confiance a un peu disparu et en même temps, la pression augmente. Les joueurs jouent avec la peur au ventre. J’espère que la trêve internationale aura coupé cette mauvaise dynamique et qu’on pourra repartir de l’avant. On est qu’à deux points de la 6e place. On a un match fantastique à jouer. C’est la meilleure occasion pour rebondir.