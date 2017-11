Sergio Ramos trolle Gerard Piqué, dont le nom complet est «Gerard Piqué Bernabéu», du nom du stade du Real

Gerard Piqué et Sergio Ramos — BPI/Shutterstock/SIPA

Bon, je vais vous calmer d’entrée, ce n’est pas le scoop de l’année mais ça reste tout de même assez rigolo. Certains d’entre vous devaient déjà le savoir, mais on met notre plus belle plume à couper que vous êtes aussi très nombreux à l’ignorer, le nom complet de Gerard Piqué, le défenseur du Barça, est Gerard Piqué Bernabéu. Et ce n’est pas nous qui le disons, c’est Wikipédia, le Dieu 2.0 de la connaissance (ou presque).

Bah alors, Gerard, tu nous avais caché ton nom complet... - Capture d'écran Wikipedia

Si c’est drôle, c’est parce qu’en tant que porte-étendard du FC Barcelone, le défenseur central a le même nom que Santiago Bernabéu, l’illustre ancien président du Real Madrid, qui a donné son nom au stade de l’ennemi du Barça. Il n’en fallait pas plus pour que Sergio Ramos, collègue de Piqué en sélection espagnole, mais adversaire tout le reste de l’année en Liga et en Ligue des champions, saute sur l’occasion pour se payer sa tête.

« Il a un grand nom de famille et à chaque fois que je le vois en sélection, je lui rappelle que son nom est Bernabéu », s’est marré le capitaine madrilène lors de son passage à la radio espagnole Onda Cerro. Le jour où on va découvrir en creusant dans l’arbre généalogique de Ramos qu’il s’appelle en réalité « Sergio Ramos Camp Nou », on en connaît un qui va voir trouble.