JO 2014: Grande première pour un médaillé à Sotchi... Le fondeur Legkov a été déchu de son titre par le CIO

C’est une première pour les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, en 2014. Le fondeur russe Alexander Legkov, médaillé d’or sur l’épreuve des 50 kilomètres, est devenu mercredi le premier sportif titré cette année-là et déchu de son titre pour cause de dopage par le Comité international olympique (CIO).

